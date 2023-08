Ena od treh velikih svetovnih bonitetnih agencij Fitch je v torek nepričakovano znižala kreditno oceno Združenim državam, kar se je zgodilo prvič po več kot desetletju. To sprva ni povzročilo večjih pretresov na finančnih trgih, lahko pa podraži zadolževanje ZDA in je naletelo na oster odziv vlade.

Fitch je bonitetno oceno ZDA znižal z najvišje AAA na drugi najvišjo AA+. Strokovnjaki so začudeni, ker se je za to odločil po majskem dogovoru Bele hiše in republikancev o dvigu zgornje meje javnega dolga, s čimer so preprečili plačilno nesposobnost države. »Ne razumem, kako imajo zdaj slabše podatke kot pred dogovorom,« je dejala Wendy Edelberg iZ inštituta Brookings.

V agenciji Fitch, ki ima približno 15-odstotni tržni delež, pravijo, da so gledali bolj dolgoročno. »Po naši oceni smo zadnjih dvajset let priča nenehnemu slabšanju standardom vladanja, tudi pri fiskalnih vprašanjih in vprašanju dolga,« so zapisali. Okoli zgornje meje dolga se politični boji sicer razvnemajo že dolgo.

Znižanje nazadnje leta 2011

Finančna ministrica Janet Yellen je dejala, da je odločitev Fitcha »samovoljna in utemeljena s starimi podatki«, Bela hiša pa, da »močno nasprotujemo« odločitvi. Četudi jo je Fitch utemeljil z dolgoročnimi trendi, znižanje ocene države meče slabo luč na aktualno vlado v času, ko se bliža predvolilni boj in ko Bela hiša izpostavlja nižanje inflacije in brezposelnosti ter gospodarsko rast.

Oceno ZDA je nazadnje leta 2011 z AAA na AA+ znižala največja agencija Standard&Poor's (S&P), ki ima približno 40-odstotni tržni delež, podobnega kot tretja velika agencija Moody's. Tudi takrat je S&P to storil tik po dogovoru o dvigu zgornje meje dolga, in sicer z utemeljitvijo o krizi vladanja oziroma težavah pri iskanju političnih kompromisov. In tudi takrat se je vlada predsednika Baracka Obame odzvala ostro. Ocena ZDA je pri S&P do danes ostala pri AA+.

Kritike agencij po krizi

Ocene bonitetnih agencij so informacija vlagateljem o tveganju pri nakupu dolga (obveznic) držav, bank ali drugih izdajateljev. Vse tri velike agencije so glasno kritizirali po izbruhu finančne krize leta 2008 zaradi visokih ocen, ki so jih dajale investicijskim bankam ter njihovim hipotekarnim obveznicam in zadolžnicam, ki so z ohladitvijo trga nepremičnin prinesle stotine milijard izgub in pripeljale do krize.

Zvezno pravosodno ministrstvo je leta 2011 začelo preiskavo agencije S&P, ker da je zaradi finančnih koristi namerno napihovala ocene teh zadolžnic. Podjetje je obtožilo Obamovo vlado, da gre za maščevanje za znižanje kreditne ocene ZDA, sploh ker ni ukrepala proti drugima velikima agencijama. Primer se je leta 2015 končal s poravnavo. S&P je plačal 1,375 milijarde dolarjev kazni.