Občasna razstava z naslovom Alma Maksimilijana Karlin – pisateljica se navezuje na častno gostovanje Slovenije na letošnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu ter bo izpostavila literarno pot Karlin in njeno prepletenost v času in prostoru. V osrednjem delu razstave se z izbranim spremnim gradivom predstavlja 36 prvih knjižnih izdaj Karlin. To so prve izdaje iz zgodnejšega obdobja, potopisi iz 30. let 20. stoletja, ki so njena najodmevnejša in najbolj prepoznavna dela, ter knjige, ki so prvič izšle šele po avtoričini smrti. Razstavljeno gradivo priča o povezavah in prizadevanjih med Karlin, njenimi deli, različnimi založniškimi hišami in kritiki.

Avtorji razstave so Marija Počivavšek, Stane Rozman in Tanja Roženbergar. Razstavno vsebino povezujejo sodobne umetniško-literarne refleksije: povečave ilustracij in izbor originalov slikarke Huiqin Wang, ki jih je umetnica izrisala za slikanico Mala Alma na veliki poti in animirani film Alma, neuklonljiva ženska in kopije stripovske biografije Weltbürgerin aus der Provinz avtorjev Marijana Pušavca in Jakoba Klemenčiča.