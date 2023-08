Kot je zapisala kuratorka Maša Žekš, dela naslavljajo problematična razmerja moči v oziru do strogo varovanih političnih meja in njihovih posledic. Podobe lovstva, ki v umetnikovem opusu pogosto nastopajo kot domača alegorija različnih oblasti, razmerij moči in njihove zlorabe, se v novi seriji prelevijo v dejanske podobe »tehničnih ovir«, usodnih brodolomov in ponesrečenih poskusov prečkanja Sredozemlja. Gegič se poigrava z idejo ultimativnega nadzora, neomajne avtoritete in nadvlade. Načrtno vključevanje živahnih in toplih barv v dela, ki so v glavnem nasičena z delikatno in težko prebavljivo vsebino, poudarja protislovje in eksponira kontrast, ki vzpostavlja satirično vzdušje in konceptu razstave doprinaša želeni cinizem in notranjo napetost.

Leta 1982 rojeni Gegič je se leta 2002 vpisal na slikarski oddelek Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO). Leta 2006 je prek programa za izmenjavo študentov CEEPUS obiskoval Akademijo likovnih umetnosti v Zagrebu na oddelku za nove medije. Leta 2008 je diplomiral pri Hermanu Gvardjančiču in leta 2016 zaključil slikarsko specialko na ALUO pod mentorstvom Zmaga Lenardiča. Razstavljal je po številnih referenčnih razstaviščih po Sloveniji in v tujini, med drugim v Indiji.