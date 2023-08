Jeseničani dočakali odprtje bazena

Na Jesenicah so včeraj vendarle odprli sanirani bazen na Ukovi, sončni žarki pa so kljub netipično vročim poletnim temperaturam takoj pritegnili prve kopalce, v prvi vrsti otroke. Starejši so bili še malce zadržani, so si pa vseeno veselo ogledovali ponovno odprt bazenski kompleks.