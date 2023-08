Bilo je v času kosila, ko je trojica, dva moška v sivih poslovnih oblekah in ženska v zeleni obleki, vstopila v draguljarno Piaget v osrčju Pariza ter enemu od zaposlenih pod nos pomolila pištolo. Ostali, med njimi je bilo tudi nekaj strank, so morali v zadnjem delu trgovine leči na tla, medtem ko so enega prisilili k odprtju sefa in vitrin z vrhunskim nakitom in luksuznimi urami, katerih cena doseže tudi več deset tisoč evrov, poroča časnik Le Parisien. Nepridipravi so grozili z vsaj eno pištolo in s solzivcem. Nagrabili so za deset do petnajst milijonov evrov nakita in ur, nato pa s plenom v rokah mirno zapustili draguljarno. Poškodovanih ni bilo.

Policisti so bili nekaj minut zatem že na kraju ropa, okolico so zaščitili z belo-rdečim policijskim trakom, obenem pa omejili dostop do širšega območja. Roparjev niso ulovili. Preiskava poteka. Piaget je švicarsko podjetje, del skupine Richemont, ki ima v lasti še več drugih podobnih, denimo Cartier, Baume and Mercier, Chloe ter Van Cleef and Arpels. Oropana draguljarna se nahaja v ulici Rue de la Paix, ki leži blizu trga Vendome v središču francoske prestolnice. V bližini je še več podobnih trgovin s prestižnimi znamkami.

Sekire, puške in električni skiro

V ulici skorajda ni več draguljarne, ki v zadnjih letih ne bi bila tarča nepridipravov. Aprila letos so trije z avtomatskim orožjem oboroženi in zamaskirani moški oropali trgovino Bulgari, pobegnili pa na motorjih. Trgovino so okradli že septembra predlani, ko so oboroženi moški odnesli za okoli deset milijonov evrov plena. Tri moške, ki so s kraja pobegnili z beemvejem, so po divjem policijskem lovu prijeli, štiri, ki so se v beg pognali na skuterjih, pa ne. Maja lani so oropali tudi draguljarno Chanel, roparji so pobegnili na motorjih, v istem mesecu pa napadli še trgovini Chaumet v bližini Elizejskih poljan ter Dinh Van. Odnesli so za več milijonov evrov blaga. Chaumet je bil tarča ropa že leto prej. Moški, oblečen v poslovno obleko, se je sprva izdajal za stranko, zaposlene pa prosil, naj mu pokažejo različne dragocene kose. Potem je potegnil nož in zagrozil, da bo aktiviral bombo, če ga ne bodo ubogali. Pobegnil je na električnem skiroju. Priče niso znale povedati ničesar o osumljencu, saj so bile vse osredotočene na bližnjo optiko, kjer si je v tistem trenutku očala izbiral nekoč priljubljen junak akcijskih filmov Jean-Claude Van Damme. Policija je kljub temu že naslednji dan prijela osumljenca in njegovega pomagača, oba državljana Črne gore. Z avtobusom sta bila namenjena v Beograd, prijeli pa so ju na avtocestnem počivališču v Mosellu. S seboj sta imela večji del plena. Leta 2018 je pet moških, oboroženih s sekiro, oropalo draguljarno hotela Ritz, še najbolj znan rop v zadnjih letih pa se je odvil oktobra 2016. Tarča napada je bila (televizijska) zvezdnica Kim Kardashian, ki jo je oborožena in zamaskirana tolpa oropala v pariškem hotelu. Odnesli so za več kot osem milijonov evrov nakita.