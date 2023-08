Glede na podatke z 31. julija je bilo v matični register v času od 31. januarja vpisanih 345 preoblikovanj partnerskih zvez v zakonsko, so za STA navedli na ministrstvu za notranje zadeve. To po njihovih besedah pomeni, da je partnersko zvezo z izjavo oziroma z razglasitvijo zakonske zveze skladno s spremembami zakonika preoblikovalo 690 posameznikov.

Istospolne partnerske zveze so se lahko v skladu s spremembami družinskega zakonika, ki so začele veljati 31. januarja, še v ponedeljek preoblikovale v zakonsko zvezo. Če partnerja nista v roku izjavila, da želita preoblikovanje v zakonsko zvezo, in za to nista imela opravičljivih razlogov, jima je partnerska zveza v ponedeljek prenehala.

V skladu z omenjenimi spremembami zakonika so istospolni partnerji v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti v vseh pravnih posledicah iz družinskega zakonika in na drugih pravnih področjih izenačeni z raznospolnimi.

Ustavno sodišče je namreč junija lani odločilo, da je zakonska ureditev v delu družinskega zakonika, po katerem je zakonska zveza življenjska skupnost moža in žene, v neskladju z ustavo. Hkrati je odločilo, da je v neskladju z ustavo ureditev možnosti za skupno posvojitev otroka, ki je zakonik ni dovoljeval istospolnim partnerjem.

Ustavno sodišče je DZ naložilo, da ugotovljeno neustavnost odpravi v pol leta. Hkrati je določilo, da do odprave neustavnosti velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja v partnerski zvezi skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.