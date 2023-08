Res da ponavadi precenjujemo svoje znanje, ampak ali bi za sociologinjo bilo »pošteno«, če bi strokovnjaki z biotehniške fakultete ocenjevali njeno magistrsko delo iz sociologije? Bo ona kot sociologinja preprečila korupcijo ali so za to v »pošteni« državi pristojne ustrezne institucije?

Kot sociologinja bi tudi morala vedeti, da kot partnerka premierja ne more govoriti tistega, kar si »običajen« državljan lahko privošči govoriti, še najmanj pa ima pravico, da kot partnerica premierja kritizira stroko.

Ob takih izjavah se sprašujemo, ali bo premier poslušal stroko, ki si je nabrala znanje in izkušnje na svojem področju, ali pa bo poslušal ljubitelje in verujoče v take in drugačne »resnice«, ki pa zagotovo, razen svojih občutkov in prepričanj, nimajo nobenih kompetenc na področju, o katerem govorijo.

Majda Koren, Ljubljana