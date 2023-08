Me pa ne čudi, da so po medvedih in volkovih na vrsto za odvzem iz narave zdaj prišle krvoločne tujerodne nutrije. Mimogrede, nutrije niso ekonomski migranti, ki so šli s trebuhom za kruhom v daljne kraje, naselili smo jih sami. Vdrli smo v njihovo domovino in jih tako kot v zgodovini številna domorodna ljudstva, ki so imela srečo, da smo jih našli, zaradi pohlepa in občutka večvrednosti privlekli k nam kot sužnje. Krivda in odgovornost za to, da so se znašle v našem sicer 'o tako cenjenem okolju', sta torej izključno naši. Najbrž nutrijam ne bi pomagalo niti, če bi se v duhu časa prekvalificirale v svizce in se naselile v hribih, kajti tam bi njihove nemarkirane luknje ogrožale nedolžne gležnje turistov v opankah. Poleg ideje, da naj bi njihovo meso uporabljali za prehrano za naše muce in kužke, bi bila to lahko tudi priložnost za oživitev krznarske industrije. Veliko bolje se namreč sliši 'krzno divje nutrije' kakor 'gojene nutrije'. Lahko dodamo še oznake eko, bio, trajnostno ali pa celo 'naše super krzno'.

Še to: kako bi zvenelo tole – v nočnem ruskem bombardiranju Kijeva je bilo iz narave odvzetih 63 civilistov in 16 vojakov. Saj vem, prekmalu, preveč, neokusno, neprimerljivo. Kot vsako nasilje.

Mare Zupančič, Ljubljana