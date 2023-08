Sveti Jožef in srce Jezusovo

Prijatelj Joszef mi je iz Hersona poslal fotografijo, na kateri stoji pred mogočno sivo zgradbo z obokanimi okni. V pristanišče ob Dnipru je peljal humanitarno pomoč iz Budimpešte in se je ustavil v mestu. »Sinagoga je ponovno odprta,« je pripisal. Takoj sem mu odpisal, da sem srečen, ker njegov tempelj dela. »A naša katoliška katedrala srca Jezusovega še stoji?« sem vprašal. Poklical me je in mi sporočil veselo novico. »V Ulici generala Suvorova vse še stoji. Ali dela, pa ne vem.« Zanimala me je tudi usoda hotela Fregat, monumentalne brutalistične zgradbe ob reki. Vendar z njegovo usodo ni bil seznanjen. »Za nekaj dni sem najel stanovanje, hoteli me niso zanimali. Mesto je zelo prazno. Tovoril sem hrano starim ljudem, ki ne morejo priti do razdeljevalnic v centru, in nisem srečal žive duše. Kdor se je lahko, se je odselil.« Usoda mest, ki jih zajame vojna in gredo iz rok v roke.