Osemindvajsetletni Mohorič (Bahrain Victorious) ima v boju za rumeno majico vodilnega zdaj 12 sekund naskoka pred Almeido (UAE Team Emirates), medtem ko tretjeuvrščeni Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) zaostaja za 18 sekund.

Drugega slovenskega kolesarja na dirki Matevža Govekarja (Bahrain Victorious) danes ni bilo v ospredju, potem ko je opravljal delo za kapetana Mohoriča. Etapo je končal na 89. mestu z zaostankom 5:46 minute.

Pet ubežnikov si je v današnji razgibani etapi privozilo največ pet minut naskoka, a so jih najboljše ekipe ves čas nadzorovale. Razredčena glavnina z okoli 50 kolesarji je v Bielsko-Bialo pripeljala z vsega 30 sekundami zaostanka, nato hitro ujela zadnjega izmed ubežnikov ter v razgibanih treh krogih odločila o zmagovalcu etape.

Zaključek je zaznamoval tudi padec, ki je odnesel kar nekaj kolesarjev, ki so se borili za visoko uvrstitev v skupnem seštevku. Največ moči v sprintu nekoliko navkreber je imel v torek drugouvrščeni van den Berg. Za 24-letnega Nizozemca je bila to tretja zmaga v karieri in prva v svetovni seriji.

Še drugič na letošnji poljski pentlji je drugo mesto v etapi osvojil Mohorič. To mu je uspelo že v tretji etapi. V drugi je slavil in takrat tudi oblekel majico vodilnega. Mohorič je bil v etapi s ciljem v Bielsko-Biali drugi že pred dvema letoma, ko je moral priznati premoč zdaj moštvenemu kolegu, Nemcu Nikiasu Arndtu.

V četrtek bo na sporedu vožnja na čas v Katovicah (16,6 km). Gre za malenkost razgibano traso, ki bo bržčas že odločila skupnega zmagovalca. V petek bo namreč na vrsti le še ravninska zadnja etapa od mesta Zabrze do Krakova (166,6 km).