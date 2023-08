Do menjav letos prihaja na veleposlaništvih Slovenije v Ankari, Brasilii, Bukarešti, Kijevu, Moskvi, Podgorici, Skopju, Teheranu, Tokiu, Vatikanu in Washingtonu, poleg tega pa tudi na stalnem predstavništvu Slovenije pri zvezi Nato, na generalnih konzulatih v Milanu in v Monoštru, ter na veleposlaništvu na Portugalskem s sedežem v Ljubljani, so potrdili na ministrstvu.

V Washingtonu bo Toneta Kajzerja, ki je bil odpoklican lani, ker je nepooblaščeno poslal depešo ministrstva predsedniku SDS Janezu Janši, nasledil Iztok Mirošič, ki je bil v svoji bogati diplomatski karieri že na čelu veleposlaništev v Veliki Britaniji in v Italiji, nazadnje pa je deloval na zunanjem ministrstvu kot posebni odposlanec za prihodnost Evrope.

Novi veleposlanik pri zvezi Nato bo državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Andrej Benedejčič, ki se tako vrača na funkcijo, ki jo je že opravljal med letoma 2011 in 2015.

Na veleposlaništvu v Moskvi, ki poleg Rusije pokriva še Belorusijo, Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, pa bo Branka Rakovca zamenjala dolgoletna diplomatka Darja Bavdaž Kuret. Ukaz predsednice republike Nataše Pirc Musar o njeni postavitvi je bil objavljen danes v uradnem listu.

V Vatikan odhaja Franc But, do nedavnega posebni odposlanec za kandidaturo za Varnostni svet ZN. Njegova misija se je končala 6. junija, ko je Slovenija z veliko podporo držav članic osvojila sedež v VS ZN v letih 2024-25.

Novo veleposlanico Slovenija dobiva tudi v Kijevu, kjer bo Tomaža Mencina nasledila Mateja Prevolšek, nekdanja veleposlanica v Egiptu, pred tem pa uslužbenka na stalnem predstavništvu Slovenije pri EU v Bruslju.

Sedanji veleposlanik v Braziliji Gorazd Renčelj se seli v Turčijo, nasledila ga bo Mateja Kračun. Na veleposlaniško mesto v Teheranu odhaja nekdanji veleposlanik v Turčiji Igor Jukič, po zaključenem mandatu v Avstraliji pa se na Japonsko podaja Jurij Rifelj.

Gregor Presker bo Podgorico zamenjal za Skopje, v Črni gori ga bo nasledila nekdanja veleposlanica na Slovaškem in na Portugalskem Bernarda Gradišnik. Mesto veleposlanika v Bukarešti bo zasedel Robert Kokalj, nekdanji veleposlanik Slovenije na Madžarskem in v Egiptu.

Vodenje generalnega konzulata v Milanu bo prevzela nekdanja slovenska generalna konzulka v Trstu Ingrid Sergaš, na generalni konzulat v Monoštru odhaja vodja sektorja za evropske države na MZEZ Dubravka Šekoranja, veleposlaništvo na Portugalskem s sedežem v Ljubljani pa prevzema Mojca Nemec Van Gorp.

Novi veleposlaniki bodo mandate začeli konec meseca ali v začetku septembra. Večino jih je sredi julija na neformalnem srečanju v predsedniški palači sprejela predsednica Pirc Musar, ki je ob tem izrazila zaupanje v slovensko diplomacijo in novim veleposlanikom zaželela, da veleposlaništva vodijo z omiko in zgledom.