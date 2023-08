Kot so ob objavi pravilnika v uradnem listu spomnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bilo njegovo sprejetje nujno, »saj so se v zadnjih letih pritiski kapitala po ustvarjanju profitov in s tem povezane vse večje obremenitve delavcev povečevali«. Ročno premeščanje bremen, sploh v dejavnosti, kot je trgovina, ima lahko uničujoče posledice za zdravje delovnih ljudi, pri tem pa prevladujejo kostno-mišična obolenja - najpogostejša bolezen v EU, ki izhaja neposredno iz povečanja obremenitev pri delovnem procesu, so navedli.

Ob tem so povzeli podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki kažejo, da so v Sloveniji kostno-mišična obolenja vzrok za četrtino bolniških odsotnosti, pogosto pa vodijo tudi v invalidnosti.

»Delavke in delavci se pri svojem delu trenutno soočajo z izredno težkimi in ponavljajočimi se fizičnimi obremenitvami. Na palete, ki pogosto presegajo višino delavk, se zlagajo zaboji, ki tehtajo več kot 20 kilogramov, pogosto je dvigovanje bremen na ali nad višino ramen. Delavke so redno primorane potiskati bremena, ki presegajo njihovo lastno težo. Pogosto je tudi prenašanje in prekladanje bremen, ki presegajo razumno in sprejemljivo težo. Stanje v dejavnosti trgovine, kjer je zaposlenih preko 100.000 delavk in delavcev, je tako alarmantno. Vse večje obremenitve in slabi delovni pogoji odvračajo mlade in brezposelne. Obstoječega kadra je posledično premalo, kar vodi v izčrpanost, bolniške odsotnosti ali celo invalidnost,« so opisali stanje.

Delodajalci obvezani, da pripravijo ocene tveganja

Na podlagi prenovljenega pravilnika in tudi s pomočjo orodja za ocenjevanje tveganja pri ročnem premeščanju bremen bodo vsi delodajalci obvezani, da pripravijo ocene tveganja. »Glede na ugotovljeno stopnjo ocene tveganja pravilnik jasno določa ukrepe, ki jih morajo delodajalci izvesti za zagotavljanje varnosti in zdravja delavk. Ob visoki stopnji tveganja za varnost in zdravje bodo delodajalci primorani zagotoviti uporabo dvižnih in drugih pripomočkov,« so poudarili na ministrstvu in dodali, da pravilnik posebno pozornost namenja varovanju mlajših in starejših delavcev, žensk, nosečnic ter tistih delavcev, za katere izvajalec medicine dela ugotovi zdravstvene omejitve.

Pravilnik bo začel veljati 15 dni po objavi v uradnem listu, v praksi pa se bo uporabljal od 1. avgusta prihodnje leto. V tem prehodnem obdobju bodo po navedbah ministrstva za delo na osrednjem državnem portalu gov.si objavljene tudi praktične smernice za ocenjevanje tveganj pri ročnem premeščanju bremen, ministrstvo pa bo v tem času zagotovilo tudi ustrezna usposabljanja. »Tako bo omogočena ustrezna implementacija pravilnika v praksi, vzpostavljena pa bo tudi podlaga za učinkovit inšpekcijski nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu,« so še podčrtali.

Pobuda za prenovo pravilnika je prišla s strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je s svojim Sindikatom delavcev trgovine Slovenije junija 2021 začela kampanjo Tvoj sindikat zahteva omejitev ročnega premeščanja bremen, cilj katere je bila prav posodobitev zastarelega pravilnika iz leta 2005. V tej luči so nato na pristojno ministrstvo tudi naslovili pobudo za prenovo. Ekonomsko-socialni svet je pravilnik potrdil 7. julija.

Novi pravilnik prinaša omejitve, ki jih bodo morali delodajalci upoštevati, z njim pa se raven zaščite slovenskih delavcev pred mišično-kostnimi obolenji izenačuje z ravnijo, kakršno na tem področju uživajo delavci drugod po Evropi, je pred meseci pojasnila izvršna sekretarka pri ZSSS Lučka Böhm. Ob tem se je obregnila ob delodajalce, ki da »varčujejo na račun zdravja delavcev« in »bistveno manj kot delodajalci v preostali Evropi investirajo v pripomočke za ročno premeščanje bremen«.