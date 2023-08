V torek okrog 11.30 sta do mariborskih policistov pristopila dva moška, eden izmed njiju je policistu zagrozil z uporabo strelnega orožja in tudi nameril vanj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Ko so policisti moškega obvladali, so mu zasegli polavtomatsko pištolo kalibra 6,35 milimetrov z nabojnikom in naboji. Prav tako so mu odredili pridržanje, ki so ga po izvedeni hišni preiskavi in drugih preiskovalnih ukrepih v torek zaradi prenehanja razlogov tudi že odpravili.

Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper moškega na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi napada na uradno osebo, medtem ko slednja opravlja naloge varnosti. Kriminalisti pa glede istega moškega zbirajo tudi obvestila zaradi suma nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so še sporočili s PU Maribor.