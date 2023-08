Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je 66-letni državljan Avstrije osebno vozilo parkiral pred garažna vrata Prostovoljnega gasilskega društva Bled, na označeno pot, namenjeno intervencijskim vozilom, kjer je parkiranje prepovedano. S tem je gasilcem onemogočil takojšen izvoz na intervencijo, saj so morali gasilci najprej s tehničnimi sredstvi premakniti omenjeni avtomobil. Posnetek tega so objavili tudi na svoji Facebook strani.

Avstrijski državljan je storil prekršek po 65. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim prepoveduje ustavljanje in parkiranje na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom. Po zakonu globa za ta prekršek znaša 80 evrov. Policisti so kršitelju globo, ki jo je plačal v polovičnem znesku 40 evrov, izdali na kraju dogodka.

Kot so izpostavili na Policijski upravi Kranj, so takšna dejanja skrajno neprimerna, nepremišljena in nespametna. »Vsi dobro vemo, da je pri varovanju življenja ljudi in njihovega premoženja vsaka sekunda še kako pomembna in dragocena,« je poudaril predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Roland Brajič.

Policija ljudem svetuje parkiranje na mestih, ki so temu namenjena. Ob tem jih poziva, naj nikdar ne parkirajo na intervencijske poti, parkirne prostore za invalide in na druga tovrstna mesta, saj imajo ta poseben namen.

V torkovem večernem neurju je na cestni turistični vlak na Bledu padlo drevo. Na vlaku so bili poleg voznika štirje odrasli potniki. Nihče ni bil telesno poškodovan, nastala pa je materialna škoda. Gasilci so drevo razžagali in ga odstranili. V tem času je bil ta odsek Ceste svobode za več kot eno uro zaprt za ves promet.