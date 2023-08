Da je pripravljen postati minister za zdravje, je infektolog dr. Andrej Trampuž, eden najbolj prepoznavnih slovenskih zdravnikov v tujini, premierju Robertu Golobu pisal že lani ob formiranju vlade. Tudi zaradi tega, ker je izvedel, da je med kandidati ime Danijel Bešič Loredan, za katerega je imel ža takrat dvome, ki jih je v pismu premierju tudi navedel. Takrat Trampuž odgovora od premierja ni prejel, prav tako ga ni prejel niti danes, potem ko je Golobu pred dvema tednoma znova predlagal, da bi prevzel ministrski stolček. Iz kabineta premierja so mu javili, da mu odgovora še niso posredovali zaradi časa dopustov, a da lahko nanj računa.

Trampuž je ugleden infektolog, ki se je po končanem študiju v Ljubljani najprej zaposlil na Kliniki Mayo v ZDA, nato je delo opravljal v Švici, vmes v Zambiji, že skoraj desetletje pa je vodja infekcijskega oddelka v največji nemški bolnišnici Charité v Berlinu. Je tudi vodja svoje fundacije Pro-implant, kjer se ukvarjajo z raziskavami, izobraževanjem in reševanjem implantantnih infekcij. Je zagovornik močnega javnega zdravstva, v slovenskih medijih je kot infektolog pogosto nastopal v času covida. »O tem, da bi postal slovenski minister za zdravje, sem razmišljal že leta nazaj, predvsem pa v koronskem času. Videl sem, kakšne so razlike med dobrimi zdravstvenimi sistemi in tistimi, ne tako dobrimi. Veliko pomanjkljivosti se je v koronskem času pokazalo tudi v nemškem zdravstvenemu sistemu, kar zdaj popravljajo, v Sloveniji pa temu ni tako. Zdi se, da se Slovenija v času covida-19 ni ničesar naučila, saj gre vse v nasprotno smer, to je v smeri še večje privatizacije.«

Trampuž glede privatizacije zdravstva pravi, »da pomeni le, da lahko nekateri zelo dobro služijo, medtem ko ti, ki delajo samo v javnem zdravstvu, delajo v slabših pogojih in se soočajo z dolgimi čakalnimi dobami«. Da ljudje delajo tako v javnem kot v privatnem sektorju, zato po njegovem prepričanju ne gre. »Lahko je eno ali drugo, krepiti pa je treba predvsem javno zdravstvo,« je jasen. Trampuž ni član nobene stranke, kar sam vidi kot prednost, saj je prepričan, da bi moral biti minister za zdravje nekdo, ki ni povezan z nobeno politično ali drugo interesno skupino in ki bi se reševanja številnih problemov lotil izključno strokovno. Njegov prvi pogoj bi bil, da bi lahko sam sestavil svojo ekipo, prav tako kot eno ključnih stvari vidi dialog z zdravniki. »Zdravniki ne smejo biti privilegirani, morajo pa biti plačani po dobrem delu. Kot nekdo, ki je delal tako v Nemčiji in v Švici, še prej pa v Ameriki, imam dober vpogled in lahko primerjam različne sisteme.«

Spomnimo, da je Robert Golob julija postal četrti predsednik vlade, ki je začasno prevzel vodenje zdravstvenega resorja. V Dnevniku smo že poročali, da je bil na seznamu potencialnih kandidatov za ministra direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Erik Brecelj, predsednik strateškega sveta za zdravstvo, je dejal, da bi bil Jug dobra zamenjava. Vendar pa je Jug zatem sporočil, da ministrskega položaja ne namerava zasesti. Brecelj je v Dnevniku prav tako razkril, da mu je Golob ponudil ministrski položaj, vendar je ponudbo odklonil, saj se bo raje posvetil svojim pacientom na Onkološkem inštitutu. Na neuradnem seznamu kandidatov se pojavlja tudi nekdanji zdravstveni minister in član strateškega sveta za zdravstvo Dorjan Marušič, pa tudi Marjan Pintar, državni sekretar na ministrstvu za zdravje.