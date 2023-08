Neurje se je sinoči razbesnelo tudi nad Bledom. Drevo je okoli pol sedme ure zvečer padlo na turistični vlakec, v katerem so bile poleg voznika še štiri druge osebe. Na srečo poškodovanih ni bilo, so pa na pomoč poklicali gasilce PGD Bled. A ti s tovornjakom niso mogli iz garaže, saj je avstrijski državljan avto parkiral pred njihovim vhodom. »66-letni državljan Avstrije je s parkiranim osebnim avtomobilom pred garažna vrata PGD Bled, na označeno pot, namenjeno intervencijskim vozilom, kjer je to prepovedano, onemogočil gasilcem takojšen izvoz na intervencijo,« je danes sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. Gasilci so avto umaknili sami (na facebooku so objavili tudi posnetek), kaj drugega jim niti ni preostalo, na kraj, od gasilskega doma oddaljen manj kot kilometer, pa prišli nekaj minut kasneje, kot bi sicer. Na srečo ta izgubljen čas tokrat ni pomenil razlike med življenjem in smrtjo.

Plačal polovičko

Policisti so Avstrijcu na kraju dogodka izdali globo in sicer v višini 80 evrov. Ker jo je plačal takoj, je moral za svoje neodgovorno ravnanje plačati le 40 evrov. S PU Kranj so sporočili, da je 66-letnik storil prekršek po šestem odstavku 65. člena in s tem kršil 18. točko četrtega odstavka 65. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

Šteje vsaka sekunda

»Takšna dejanja so skrajno neprimerna, nepremišljena in nespametna. Saj vsi dobro vemo, da je pri varovanju življenja ljudi in njihovega premoženja vsaka sekunda še kako pomembna in dragocena,« je še zapisal Roland Brajič iz PU Kranj. »Svetujemo, da se vedno poslužujete parkirnih mest, ki so za to namenjena in nikoli ne parkirate na intervencijske poti, parkirne prostore za invalide, saj imajo poseben namen!«

Po objavi videa, na katerem gasilci premikajo avto, so se na facebooku mnogi zgražali na obnašanjem voznika. Eni bi ravnali drugače kot gasilci in bi se v avto kar zaleteli in si tako »očistili« pot, drugi bi ga kaznovali z astronomsko visoko kaznijo, da bi si za večno zapomnil, kaj je storil. Vsi so si bili pa skupni, da bi moralo biti avstrijskega državljana za tako dejanje pošteno sram.