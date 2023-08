Ukrajinska zračna obramba je nad ukrajinsko prestolnico ponoči sestrelila več kot deset brezpilotnih letalnikov, je na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave v Kijevu Sergij Popko. Pri tem je pojasnil, da je Moskva tudi tokrat uporabila drone iranske izdelave šahed, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ostanki sestreljenih dronov naj bi zadeli več objektov v prestolnici, a pri tem niso terjali žrtev, je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko.

Ruske sile so medtem z droni iranske izdelave napadle tudi južno ukrajinsko regijo Odesa. »Sovražnikova tarča je bila pristaniška in industrijska infrastruktura v regiji. Sile zračne obrambe pa so delovale neprekinjeno skoraj tri ure,« je sporočila ukrajinska vojaška uprava v regiji.

Po navedbah guvernerja regije Olega Kipera je bil v napadu poškodovan silos za žito, žrtev pa naj ne bi bilo, poroča britanski BBC.

Ukrajinske sile so opozorile, da so bila ruska brezpilotna letala usmerjena tudi proti Izmailu, ključnemu pristanišču na reki Donava tik ob Romuniji. O napadu na pristanišče Izmail so medtem poročali številni romunski mediji.

Napada na Kijev in Odeso je danes potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Za nami je še ena noč dela naše junaške zračne obrambe. Branimo se z maksimalnimi razpoložljivimi močmi. Sestreljenih je bilo veliko šahedov. Na srečo ni bilo žrtev, na žalost pa je nastala škoda. Ruski teroristi so spet napadli pristanišča in s tem tudi svetovno prehransko varnost,« je po poročanju španske tiskovne agencije EFE zapisal na Telegramu.

Rusija je napade zlasti na območju regije Odesa okrepila, odkar je nedavno odstopila od mednarodnega sporazuma o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. V tem obdobju so ruske sile po navedbah ukrajinske strani v napadih na skladišča uničile že več kot 60.000 ton žita.