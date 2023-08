Tropska nevihta Doksuri z neobičajno močnim deževjem je Peking zajela v soboto. Odtlej je v kitajski prestolnici in sosednji provinci Hebei od sobote umrlo najmanj 20 ljudi, od tega po poročanju kitajskih medijev enajst v Pekingu. Več kot deset ljudi še pogrešajo.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so na območju prestolnice v le 40 urah izmerili toliko dežja, kolikor znaša povprečje za julij. Ceste so se spremenile v deroče blatne reke, ki so med drugi odnašale avtomobile.

Zaradi obilnega deževja so v Pekingu in provinci Hebei evakuirali več kot 974.000 ljudi. V prestolnici so oblasti po poročanju državne tiskovne agencije Xinhua davi preklicale rdeče opozorilo zaradi poplav, potem ko je gladina rek upadla.

Kitajski državni mediji so prejšnji teden poročali, da bi lahko obilno deževje na severu Kitajske prizadelo do 130 milijonov ljudi.

Močno deževje in poplave, ki zahtevajo smrtne žrtve, so poleti na Kitajskem pogosti, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo takšni dogodki zaradi podnebnih sprememb še pogostejši in hujši.