Na upravi za zaščito in reševanje so sicer dogodke zabeležili na območjih regijskih centrov Maribor (16), Postojna (15), Celje (13), Koper (11), Kranj (šest), Murska Sobota (tri), Nova Gorica (dva) ter po enega v Ljubljani, Slovenj Gradcu in na Ptuju.

Zaradi obilnega dežja je meteorna voda poplavila več kletnih prostorov objektov, ogrožala objekte, prav tako ponekod narasli vodotoki. Sunki močnega vetra so odkrivali ostrešja objektov in podirali drevesa. Na območju Ilirske Bistrice je nastal tornado, ki je po do sedaj znanih podatkih poškodoval 11 objektov.

Sprožila sta se dva zemeljska plazova, ki sta ogrožala objekte. Na terenu je bilo aktivnih skupno 36 gasilskih enot, od tega tri poklicne, ki so opravile skupno 75 intervencij. Gasilci so odstranjevali podrto drevje, zasilno prekrivali poškodovana ostrešja, črpali meteorno vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte in s folijo prekrili plazišči, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Največ škode v Slovenski Bistrici in Račah

Na območju Podravja so imeli ponoči zaradi neurja največ dela gasilci na območju občin Slovenska Bistrica in Rače-Fram. V prvi so morali posredovati sedemkrat, v drugi pa osemkrat. O težavah poročajo še z območja Lenarta, Dupleka in Šentilja, medtem ko je bilo na Ptujskem treba posledice neurja odpravljati le v občini Zavrč.

Kot so sporočili z mariborskega regijskega centra za obveščanje, so v času večernih neviht na območju Slovenske Bistrice zabeležili sedem dogodkov, predvsem zaradi poplavljenih objektov in dvorišč.

Med drugim so gasilci iz Spodnje Polskave in Zgornje Bistrice črpali meteorne vode iz kleti stanovanjskih objektov, čistili strugo potoka in postavljali protipoplavne vreče ter tako preusmerjali tok meteorne vode stran od objektov.

Osemkrat so morali zaradi podrtih dreves in poplavljenih objektov posredovati v občini Rače-Fram. Gasilci iz Frama, Podove in Rač so med drugim odstranili podrto drevo s cestišča in črpali meteorno vodo iz kleti stanovanjskih objektov, s postavljanjem protipoplavnih vreč pa so prav tako preusmerjali tok meteorne vode in s tem preprečili njen vdor v objekte.

V občini Lenart so morali gasilci v Zgornji Voličini s folijo prekriti 200 kvadratnih metrov plazu, ki je ogrožal stanovanjski objekt, o dogodku pa so obvestili vse pristojne občinske in druge službe.

Nekaj manjših posredovanj je bilo ponoči še v občinah Duplek in Šentilj, od nikoder pa ne poročajo o morebitnih poškodovanih.