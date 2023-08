Največje presenečenje je bilo, da se je trener Olimpije Joao Henriques še na četrti evropski tekmi odločil za enako začetno enajsterico, čeprav so ga nekateri igralci s klopi na minulih tekmah z dobrimi predstavami in goli (Fadida) izzivali, da bi jih na igrišče poslal od prve minute. Ludogorec, ki ga je sredi noči prebudil ognjemet pred hotelom ob ljubljanski obvoznici v bližini stadiona, je naredil tri spremembe. Med kar 10.000 gledalci na tribunah, ki so poksrbeli za odlično vzdušje, je bila slovenska košarkarska reprezentanca s kapetanom Luko Dončićem, kar je povzročilo val navdušenja in zanimanja med zelo številčno zasedbo novinarjev iz Bolgarije.

Olimpija preplašena prvih 15 minut

Dež, ki je začel padati pred tekmo, ni ohladil ozračja, ampak je razgrel strasti na igrišču. Ludogorec je tekmo začel izjemno silovito in prestrašene Ljubljančane takoj spravil v podrejen položaj, med igralci se je iskrilo in bilo je kar nekaj provokacij. Igralci Olimpije so se panično branili, bilo je veliko nabijanja žoge, za nameček jim je nemški sodnik Dingert že do 14. minute prestrogo pokazal štiri rumene kartone. Trener Henriques se je jezil ob robu igrišča zaradi premehkega pristopa. Ludogorec, ki je osvojil 12 zaporednih naslovov bolgarskega prvaka, je premoč kronal v 15. minuti, ko je kapetan Despodov neubranljivo zadel iz prostega strela. Zadetek je dokončno prebudil igralce Olimpije, ki so odgovorili z golom za izenačenje že po treh minutah z akcijo za učbenike, iz kakršne so dosegli dva gola že na generalki v soboto proti Rogaški. Desni bočni branilec Silva je žogo iz prostega strela poslal za hrbet bolgarske obrambe, kjer jo je pričakal Elšnik in silovito zabil v mrežo. Gol je Olimpiji dal krila, saj je z agresivno igro kradla žoge gostom, ki so bili trikrat že matirani po lepih kombinacijah, a je strel Sešlarja končal v prečki, poskusa Sešlarja in Ruia Pedra pa je ukrotil 33-letni Nizozemec v golu Pradt. Adut Olimpije so bile predvsem prekinitve, medtem ko je bil Ludogorec zaradi tehničnega znanja in zelo hitrih igralcev nevaren predvsem v protinapadih.

Zmagoviti gol Elšnika v 92. minuti

V drugem polčasu se je nadaljevala odprta dirka v obe smeri s kopico ostrih dvobojev. Ko so se Bolgari že veselili dveh golov v prvih desetih minutah nadaljevanja, sta bila razveljavljena zaradi nedovoljenega položaja, ki ju je linijski sodnik Kempter pokazal zelo suvereno in odločno. Ljubljanski odgovor sta bila poskus kombinatorne igre in predložki iz prekinitev, s katerimi so sejali paniko v bolgarskih vrstah. Ljubljančani so ob glasni podpori lažje zadihali v 82. minut, ko so gostje ostali z desetimi igralci, saj je bil izključen Son, ker je udaril Ruija Pedra. Medtem ko je Olimpija iskala zmagoviti gol, so gostje v 89. minuti izvedli protinapad, a je strel Deleva končal v vratnici. Ko so vsi čakali podaljšek, je Olimpija udarila v 92. minuti, podajalec iz kota po tleh je bil Sešlar, žogo pa je pod prečko zabil Elšnik. A s tem drame še ni bilo konec, saj je sodnik, potem ko se je iztekel njegov petminutni dodatek, po ogledu posnetka VAR v 101. minuti pokazal na enajstmetrovko, a je strel Despodova vratar Vidovšek ubranil in navijači so vdrli na igrišče.

GOOOOL! @nkolimpija vodi!! Spet Timi Max Elšnik za eksplozijo v Stožicah! 👏🟢 pic.twitter.com/6h0vhMTDyJ — Sportklub Slovenija (@Sport_Klub_Slo) August 1, 2023

Matevž Vidovšek z najpomembnejšo obrambo v zgodovini @nkolimpija !!! Ljubljančani so v Evropi! pic.twitter.com/DH2ME3m3bD — Sportklub Slovenija (@Sport_Klub_Slo) August 1, 2023

*** Olimpija bo v tretjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov igrala z zmagovalcem dvoboja Galatasaray – Žalgirs (prva tekma se je končala z izidom 2:2). Prva tekma bo v sredo 9. avgusta v Stzožicah.