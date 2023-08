Spremljanje cen bo trajalo pol leta, zavezanci za poročanje so pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci. Spremljanje cen pridelkov in živil je konec maja napovedal premier Robert Golob. Kot je dejal, želi vlada ugotoviti, »kdo v verigi ima neupravičene dobičke in oderuške marže«. Z ukrepom namerava vlada spremljati, analizirati in kontrolirati gibanje cen, količin in poreklo določenih pridelkov in proizvodov v prehranskih verigah. Zbrani podatki bodo podlaga za pripravo morebitnih dodatnih ukrepov za podporo perspektivnim sektorjem oziroma v primeru ugotovitve nesorazmerij za podporo sektorjem v težavah, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu. Med kmeti so zavezanci tisti z več kot 250.000 evrov letnega prometa, med posredniki in predelovalci je meja več kot dva milijona evrov, med trgovci pa več kot 50 milijonov evrov letnega prometa. Kot so pojasnili na AKTRP, so s preliminarno analizo določili 179 zavezancev, od tega 31 pridelovalcev.