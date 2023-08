Vseh enajst polnopravnih držav članic Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas) je sprejelo sankcije proti vodstvu nigrske vojske, ki je pred enim tednom izvedla puč proti demokratično izvoljenemu predsedniku Mohamedu Bazoumu, zavezniku zahoda. Ecowas je obenem zagrozil z mogočo uporabo sile, če vojska do nedelje ne bo vrnila oblasti Bazoumu. Ecowas je v preteklosti v članicah, kjer so se zgodili puči, že večkrat vojaško posredoval, nazadnje uspešno v Gvineji leta 2017. A hunta v Nigru, ki je s povprečno mesečno plačo 35 evrov ena najrevnejših držav na svetu, se ne bo kar tako odpovedala oblasti.

Pomembna vloga Nigerije

Vsi se zdaj sprašujejo, kam bo vodilo to zaostrovanje napetosti v Sahelu, saj pučiste v 26-milijonskem Nigru podpirajo hunte v Maliju, Burkini Faso in Gvineji. Ti so sicer člani Ecowasa, a so vsem trem članstvo zamrznili, ko so se tam zgodili državni udari, enako kot sedaj v Nigru. »Vsako vojaško posredovanje proti Nigru bomo razumeli kot vojno napoved Burkini Faso in Maliju,« so sporočili iz teh dveh držav. V ponedeljek sta režima v 22-milijonskem Maliju, ki ga vodi polkovnik Assimi Goita, in 23-milijonski Burkini Faso, ki jo vodi stotnik Ibrahim Traore, obsodila grožnje »regionalnih organizacij«. Malo zatem je podobno izjavo dal režim v 14-milijonski Gvineji.

Članice Ecowasa so Benin, Burkina Faso, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bissau, Liberija, Niger, Nigerija, Mali, Senegal, Sierra Leone, Slonokoščena obala, Togo in Zelenortski otoki. Najvplivnejša je 230-milijonska Nigerija in njen 71-letni predsednik Bola Tinubu, ki skupnosti trenutno tudi predseduje in ki bi tudi zaradi težav doma verjetno rad navzven pokazal avtoriteto. Vsekakor bi Nigerija, ki bi imela pri tem najmanj politično podporo ZDA in Francije, lahko s kopenskimi in zračnimi silami napadla sosedni Niger. Tudi zato, ker ne sme dopustiti, da bi se zaradi kaosa v Nigru na njeni meji s to državo krepilo teroristično gibanje Boko Haram. Načelnik generalštaba nigerijske vojske je izjavil: »Pripravljeni smo.« A tudi od velike vojne v zahodni Afriki bi imeli korist Boko Haram pa tudi drugi džihadisti, ki so v Sahelu že zdaj zelo prisotni. Po podatkih Ecowasa so samo v prvi polovici leta našteli 1800 terorističnih napadov v zahodni Afriki, ki so povzročili 4600 smrti in 4,5 milijona razseljenih oseb. Pripadniki Al Kaide in Islamske države so v Maliju in Burkini Faso zdaj še bolj aktivni kot pred odhodom francoskih vojakov iz teh dveh držav v zadnjem letu.

Evakuacija Francozov

Francija, ki ima v Nigru 1500 vojakov, je včeraj sporočila, da je začela od tam evakuirati svoje državljane, ki jih je v nekdanjih francoskih kolonijah veliko (Francija je bila do leta 1960 kolonialna vladarica velikega dela zahodne Afrike), in tudi druge državljane EU. Predsednik Emmanuel Macron je posvaril nigrsko hunto, da bo Francija na vsak napad na svoje državljane odgovorila »brez odlašanja«. Zunanja ministrica Catherine Colonna pa je zanikala obtožbe nigrskih pučistov, da hoče Francija vojaško posredovati proti njim in da so v nedeljo francoski vojaki streljali na demonstrante z ruskimi zastavami pred francoskim veleposlaništvom v Niameyu, ko so poskušali zažgati veleposlaništvo, a so jih razgnali s solzivcem.