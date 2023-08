Volitve v evropski parlament 2024: Stranke se ogrevajo za evropske volitve

Prihodnje leto so na sporedu volitve v evropski parlament. V SD se bosta za nosilca kandidatne liste, kot vse kaže, pomerila Milan Brglez in Matjaž Nemec, Svoboda dobro sodeluje s Klemnom Grošljem in Ireno Joveva, v NSi pa odpirajo vrata sodelovanju s SLS in Logarjevo platformo.