Od napovedanega spopada posameznikov, ki sta ta hip med najboljšimi košarkarji na svetu, na koncu ne bo nič. Pri Košarkarski zvezi Slovenije so pred časom objavili, da bo Slovenija v pripravah na svetovno prvenstvo v Stožicah gostila Grčijo, posebej pa podčrtala dvoboj med Luko Dončićem in Giannisom Antetokounmpom. Tudi zaradi možnosti spremljanja grškega zvezdnika v živo so navijači hitro razgrabili vstopnice, a se je na koncu izkazalo, da ga v Slovenijo ne bo. Razlog je poškodba kolena, zaradi katere je moral Antetokounmpo po sezoni v ligi NBA pod nož, trenutno pa še ni nared za največje napore. V grški reprezentanci ga bodo čakali do zadnjega trenutka in še vedno verjamejo, da jim bo lahko košarkar Milwaukeeja pomagal na košarkarskem mundialu. Kljub vsemu se danes ob 20.30 v razprodanih Stožicah obeta spektakel, saj bodo slovenski navijači na delu znova lahko videli ljubljenca Dončića in ostale reprezentančne soigralce.

Grki bodo čakali Giannisa Antetokounmpa

»Vprašanje bi bilo treba nasloviti na zdravnike reprezentance in zdravnike Milwaukeeja. Moje informacije so, da se Giannis trudi. Njegov status se pregleduje in kmalu bomo imeli dokončno odločitev, ali mu bo uspelo igrati na svetovnem prvenstvu. Mislim, da se ga splača počakati, saj govorimo o enem od najboljših košarkarjev na svetu,« je na temo Giannisa Antetokounmpa povedal nesojeni slovenski in zdaj grški selektor Dimitrios Itoudis. Košarkar Milwaukeeja se sicer trenutno mudi v Nigeriji, rodni državi njegovih staršev. Sodelovanje v reprezentanci sta sicer pri Grkih odpovedala Kostas Slukas in Nick Calathes, v Ljubljano pa so pripotovali Tanasis in Kostas Antetokounmpo, Giorgos Papagianis, Ioanis Papapetru, Dinos Mitoglu, Dimitris Moraitis, Kostas Papanikolau, Thomas Walkup, Gianulis Larentzakis, Michalis Luntzis, Lefteris Bochoridis, Dimitris Agravanis, Nikos Rogkavopulos, Manolis Hadjidakis, Panagiotis Kalaitzakis, Giorgos Calmpuris in Vasilis Toliopulos.

Bolj kot na nasprotnika se v slovenskem taboru v trenutni fazi priprav osredotočajo na lastno igro. Še posebej po tem, ko sta se izbrani vrsti priključila nosilca Luka Dončić in Vlatko Čančar. Načrt je, da bo njuna minutaža proti Grčiji omejena oziroma da bosta sama selektorju Aleksandru Sekuliću sporočala, koliko časa lahko preživita na parketu. »Igrali bomo pred polnimi Stožicami, zato bomo poskušali priti do zmage. Pa vendar moramo ob tem gledati na svetovno prvenstvo in v luči tega preizkušati nekatere stvari, ki nam bodo prišle prav na tekmovanju. Priprave zaenkrat potekajo po načrtu. Vsi igralci, tudi Luka in Vlatko, so po dogovorih prišli dobro fizično pripravljeni,« pravi selektor Aleksander Sekulić, ki je razkril, kaj bo tisto, kar ga bo proti Grčiji najbolj zanimalo. »Nasprotnik ima precej visoko ekipo. Izstopa Giorgos Papagianis, brata Antetokounmpo pa sta izredna atleta. Skok bo torej tisto, na kar bomo morali biti pripravljeni, podobno pa bo tudi na svetovnem prvenstvu.«

Dončić bo v vlogi kapetana še napredoval

Načrt selektorja Sekulića je, da se po tekmi z Grčijo za sodelovanje zahvali enemu ali dvema košarkarjema, po drugi tekmi, ki bo v petek v Atenah, pa bi že rad imel izdelano dvanajsterico oziroma trinajsterico, saj se bo pripravam v ponedeljek pridružil še drugi naturalizirani Američan Mike Tobey. Tudi za Sekulića bo to pot novost, da bo njegova podaljšana roka na parketu Luka Dončić, ki je postal kapetan ekipe. »Strokovni štab se je po posvetu z igralci odločil za to potezo, ki so jo nekateri morda pričakovali že prej. Že nekaj časa je Luka moja podaljšana roka na parketu. Morda ima zdaj še nekoliko drugačno vlogo, večjo odgovornost. V to ga nismo prisilili, ampak je vse skupaj sprejel brez pomislekov. Verjamem, da bo zaradi vloge kapetana tudi sam še napredoval.«

Ena glavnih nalog slovenskega selektorja bo, da na parketu nadomesti odsotnost vedno borbenega Eda Murića, ki se je poškodoval ob koncu klubske sezone. Sekulić pravi, da so zaenkrat še vse njegove morebitne zamenjave v enakovrednem položaju, a je v isti sapi pohvalil prizadevnost novinca v izbrani vrsti Aljaža Kunca. »Iskreno moram priznati, da me je pozitivno presenetil. Občutek imam, da je iz treninga v trening boljši in da ves čas napreduje. Zadovoljen sem z njegovim doprinosom.«