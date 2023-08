Zlodejeva dežela je skupek vseh mogočih pustolovščin na pohorskih planjah in v gozdovih. Tam je na primer Škratova učna pot z lesenimi skulpturami pohorskih gozdnih živali, za večjo motivacijo pa boste zbirali žige z liki in lovili virtualnega škrata na vmesnih postajah. Na Škratovi poti, ki je dolga štiri kilometre in je lahka, torej primerna za vse, boste dobili poučne informacije o klimi, favni in flori.

Pohorska vasica z devetimi igrami

Na Uniorčku je tudi pohorska vasica z devetimi tematskimi hišicami, v vsaki pa vas čaka simpatična igra. V gozdarjevi koči boste pomagali pohorskemu gozdarju skozi labirint pohorskega gozda. Tu so še babičina črna kuhinja pa godčev dom, pastirjeva postojanka, zeliščarjeva uta, mlinarjev mlin, kmetov hlev, kovačnica, škratova hiška in cerkvica. Tam sta tudi velika krava z zvončki ter odprto kurišče za peko jabolk in hrenovk.

Sicer pa sta v poletnih dneh več kot zanimiva tudi Jezernikova pot in Jezernikov vodni park. Pot se začne pri Uniorčku in se nato vije med smrekami in prek mehkega mahu ob gozdnem potočku, vse do jase na Mašinžagi, kjer se razširi v Jezernikov vodni park. Tam boste spoznali mlinčke, pretakali in spoznavali vodo, ki je na Pohorju še zelo čista, ter iskali Jerine zlatnike.

Pot je dolga približno pet kilometrov, zelo lahka in primerna prav za vse, sprehod traja približno dve uri. Zgodba sicer pravi, da se je pod Roglo nekoč razprostiralo veliko jezero, v katerem je domoval povodni mož Jezernik. V dolini pa je živel kmet, ki je hodil sekat največje in najlepše smreke. Ker ni upošteval opozoril Jezernika, je v strašni nevihti voda prestopila bregove in odplavila kmetovo hišo. Zgodba je poduk, kako lahko lahkomiselnost pri ravnanju z naravo pusti trajne posledice.

Bosi po kamnih

Med hotelom Natura in jezerom na Rogli je postavljena prav posebna čutna pot. Pod golimi stopali boste občutili teksturo različnih naravnih elementov. Bosi boste hodili po velikih kamnih, potem pa po leseni potki, po pohorskem skrilavcu … Nato boste prisluhnili zvokom narave, vonjali zelišča in smreke, cvetočo arniko ob poti, se ustavili ob mravljišču, nato pa se lotili še zdravilnega knajpanja in pot zaključili ob jezeru.

Tisti bolj adrenalinski se boste seveda ustavili v adrenalinskem parku. Tam je recimo Zlodejevo, ki je več kot 1360 metrov dolgo vijugasto sankališče, ki že v imenu obljublja drugačno izkušnjo. Čeprav mu pravimo sankališče, lahko po njem drvite vse leto. Sani na posebnih tračnicah se lahko peljejo s hitrostjo do 40 kilometrov na uro, ampak če je to za vas prehitro, imate možnost, da lahko hitrost uravnavate sami s posebno ročno zavoro.