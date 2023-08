Po nedavni študiji Booking.com želi dobrih 70 odstotkov evropskih potnikov uživati na potovanjih, kjer je lokalna skupnost na prvem mestu, kar pomeni, da popotniki potujejo, da bi podprli lokalne skupnosti ali izvedeli več o njih, njihovi kulturi in tradiciji, kar je trend, ki se ujema s stališči popotnikov, ki dajejo prednost trajnosti. Raziskava tudi razkriva, da skoraj polovica popotnikov meni, da bodo podnebne spremembe vplivale na njihov način načrtovanja potovanja, 42 odstotkov pa jih namerava tudi v letošnjem letu dati prednost prihrankom na potovanjih.

Kot bi lahko pričakovali, znana mesta po vsem svetu ponujajo veliko možnosti za popotnike, ki iščejo starinske, rabljene in trajnostne trgovine, vendar Booking.com izpostavlja pet manj znanih območij na znanih destinacijah, ob tem pa izpostavi skrite lokacije, kjer se je lažje izogniti gneči, najti dobre ponudbe in izkusiti (doslej) neznane soseske.

Neal's Yard – London, Velika Britanija

Neal's Yard je skrita mikrososeska v središču Londona, v barvitem kotičku Covent Gardna, polna zanimivih restavracij, barov, kavarn in trgovin z izdelki iz druge roke. Popotniki, ki imajo srečo, da odkrijejo ta skriti dragulj, so nagrajeni s pravim malim zatočiščem, kjer lahko najdejo vse, od pice do kavbojk. Vsi bari so tudi zavezani trajnostnim in etičnim poslovnim praksam. In ko že načrtujete svoj lov na skrite dragulje, si lahko privoščite izkušnjo interaktivnega lova na zaklad in raziskujete skrite dragulje Londona na edinstven način. Prenesite aplikacijo in se podajte na virtualni lov za zakladom, ki vas bo popeljal po zgodovinskih ulicah mesta v času, ko ni največje obremenitve, in vam omogočil obisk lokacij, ki običajno niso na turističnem zemljevidu Londona.

Suarezstrasse – Berlin, Nemčija

Suarezstrasse se razteza od Sophie-Charlotte-Platza do Dernburgstrasse v berlinskem okrožju Charlottenburg in je odlično izhodišče za ljubitelje starih zakladov. Ta ulica je polna zgodovine in vsebuje več kot 30 butikov s starinami, spominki in zbirateljskimi predmeti iz vseh slojev življenja. Tukaj lahko najdete vse, ne glede na to, ali iščete bidermajerske garderobne omare, slike in modne predmete iz dvajsetih let 20. stoletja, dizajnerske predmete ali preprosto nekaj čudovitih drobnarij. Lastniki številnih trgovin na Suarezstrasse so svojo osebno strast spremenili v svoj poklic, zaradi česar je ulica popoln kraj za tiste, ki želijo podpirati lokalne prebivalce in uživajo v spoznavanju lokalne skupnosti. Za popotnike, ki jih zanima še več zgodovine, obisk Berlina ne bi bil popoln brez ogleda berlinskega zidu. Vodeni ogled bo popotnikom dal vpogled v to, zakaj je bil zgrajen, kaj je pripeljalo do njegovega padca in kakšno je bilo življenje na obeh straneh zidu.

El Raval – Barcelona, Španija

Barcelona ni le priljubljena počitniška destinacija, ampak je tudi dom nekaterih najboljših trgovin z vintage oblačili v Španiji. Odmor od slastnih tapasov in kopanja na eni od številnih plaž lahko popotnik izkoristi za obisk lokalnih trgovin s skrbno izbranimi vintage oblačili, torbicami in nakitom. El Raval velja za raznoliko in večkulturno sosesko v središču Barcelone, znano po ulični modi, trgovinah s ploščami in rolkami. Je tudi območje s sodobnimi razstavami v Muzeju sodobne umetnosti v Barceloni, boemskimi bari, odbitimi dizajnerskimi trgovinami in ulično umetnostjo, zaradi česar so ulice zabavne in polne lokalnega značaja. Poleg te živahne četrti ima špansko mesto ponuditi še marsikaj. Popotniki se lahko odločijo za vodeni ogled Gaudíjeve večbarvne mojstrovine, umetnine, okrašene s keramiko, steklom in marmornimi mozaiki, ter uživajo v odličnem razgledu na mesto.

Brera – Milano, Italija

Brera je milansko okrožje, kjer se srečajo umetnost, moda, vintage trgovine in dizajn ter ustvarjajo edinstveno vzdušje. Znana je kot umetniška četrt zaradi umetniške šole, zgodovinskega muzeja in galerije. Za popotnike, ki iščejo edinstvene rabljene predmete, je Brera pravi kraj za to: tam so Cavalli e Nastri, Urzì Vintage Selection in Bottega Rossa, ki vsebujejo vintage oblačila od dvajsetih do devetdesetih let prejšnjega stoletja. Po nakupovanju v okrožju Brera je idealna priložnost za ogled znamenite milanske katedrale, saj je ta le kratek sprehod stran od okrožja Brera. Med ogledom bodo popotniki lahko z lokalnim vodnikom raziskovali neskončne podrobnosti pročelja katedrale in opazovali mestni vrvež.

Ekkamai – Bangkok, Tajska

Bangkok ima veliko ponuditi, ko gre za rabljene in starodobne možnosti, a če želite potovanje, ki na prvo mesto postavlja lokalno skupnost, je ključnega pomena izogibanje gneči. Ekkamai je vse bolj priljubljena soseska, ki jo je vredno obiskati, če iščete alternativo doživetjem v središču mesta, saj ima vse, kar potrebujete za nakupovanje izdelkov iz druge roke. Obiskovalci, ki iščejo ugodno nakupovanje, bi morali to sosesko zagotovo uvrstiti na svoj seznam popotniških potrebščin in uživati v obilici usnjenih izdelkov in športnih copat. Medtem ko ste v Bangkoku, je ogled Risky Marketa in Amphawa Floating Marketa popoln način, da doživite še več tajske lokalne kulture. Na tržnici Risky Market bodo potniki občasno videli vlak, ki pelje skozi množico na tržnici, medtem ko lastniki stojnic zavzeto premikajo svojo zelenjavo in meso s poti. Na plavajoči tržnici Amphawa pa bodo lahko uživali v pogledu na stotine čolnov, ki na reki prodajajo tradicionalno tajsko hrano.