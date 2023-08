Vsekakor je Norveško treba obiskati večkrat, da bi spoznali vse njene lepote, zanimivosti in čarobnosti. Za vse ljubitelje narave je to prav gotovo ena najlepših pokrajin na svetu. Ne samo zaradi številnih fjordov, po katerih je najbolj znana. Narava ob tisočerih jezerih je še vedno neokrnjena. S številnimi ledeniki in arktičnimi posebnostmi, kot sta severni sij in rt Nordkapp, kot najsevernejša točka evropske celine, ta pokrajina posega tudi v domišljijsko pravljičnost. Zlasti za fotografe so denimo otoki Lofotov pravi raj z nepozabnimi doživetji.

Razvejena obala in fjordi

Seveda si je to pravljično in slikovito deželo mogoče ogledati na vse mogoče načine, tako z najetim vozilom kot z vlakom, še največ pa je zanimanja za kombinirane oglede, ki seveda vključujejo tudi pogled z morja oziroma ladje (cruise). Za bolj drzne je nešteto možnosti kanjoninga, raftinga in drugih rečnih vragolij na tisočerih spustih, slapovih, kaskadah ali pa samo veslanja. Norveška ima namreč drugo najdaljšo obalo na svetu, takoj za Kanado. Hkrati je obala zelo razvejena, predvsem zaradi njihovih fjordov, od katerih je najdaljši Sognefjord, ki je dolg kar 205 kilometrov in tudi najgloblji, do 1308 metrov. Omeniti velja še enega najlepših, Geirangerfjord, s čudovitimi slapovi in kaskadami s planot, ki obdajajo fjord.

Norveška s komaj nekaj več kot petimi milijoni prebivalcev ni samo ena najmanj naseljenih držav na svetu, ampak ima še številne druge posebnosti. Najpomembnejša je prav gotovo ta, da so se zavestno odločili za blagostanje vseh prebivalcev. Bogata nahajališča nafte in plina (so tretji največji izvoznik obeh surovin) ter rudna bogastva, skupaj z ribištvom in veliko količino vodne energije, jim to omogočajo. Zato so Norvežani med najbolj zadovoljnimi prebivalci sveta.

Dežela Vikingov

Na Norveškem je še veliko stvari, značilnih samo za to deželo. V nadaljevanju jih omenjamo le nekaj. Trenutno lahko o Vikingih veliko le preberete, saj muzej o Vikingih v Oslu prenavljajo. Mogoče pa si je ogledati značilno vikinško ladjo, in sicer v Gokstadu, kjer je prikazan tudi njihov način življenja. Severne jelene lahko srečate praktično vsepovsod, celo v posameznih mestih. Norveščina ima zaradi izredno razpotegnjene površine države več kot 100 narečij. V večini manjših mest boste lahko alkohol kupili le v eni trgovini. Večina parkov ob plažah je izredno skrbno urejena in ima obilo športnih objektov, ob katerih nikoli ne manjkajo otroška igrala. V vseh fjordih ob obalah stojijo številne majhne ribiške hiše, ki so v posameznih predelih postale urejena turistična naselja. Norveška ima najmanjše število kadilcev na število prebivalcev. Zaradi visokega standarda imajo izredno majhne socialne razlike. To je država z največjim številom električnih vozil na število prebivalcev.

Turistična, a draga država

Seveda pa je Norveška tudi turistična dežela, z največ obiskovalci iz sosednje Švedske, ZDA, Velike Britanije in Nemčije. Atraktivnih turističnih kotičkov je na Norveškem izredno veliko, vendar prednjačijo križarjenja po fjordih, v katera so vključena tudi tri največja mesta: Oslo, Bergen in Trondheim. Še posebno slednji sta tipični norveški mesti s pravljično pisanimi hišicami in pridihom ribištva. Poleg križarjenja po fjordih z obiskom treh največjih mest je prioritet glede ogledov še kar veliko in o njih obstajajo različne lestvice. Med prvih deset točk vsekakor vse uvrščajo ledenike, pa najsevernejšo točko Evrope Nordkapp, arktično prestolnico Tromso s čudovitimi ribiškimi hišicami, safari na kite in obisk pravljičnega Lofotskega otočja.

Turistov iz Slovenije ni veliko, saj je Norveška zaradi svojega visokega standarda tudi nekoliko draga za povprečnega slovenskega turista.

