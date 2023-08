Aleksander Kravanja je eden od začetnikov footgolfa v Sloveniji. V Bovcu je odprl prvo igrišče za tovrstno hibridno igro med nogometom in golfom, dve leti pa je bil tudi predsednik Footgolf zveze Slovenije. Pred izvolitvijo na vodilni položaj v FIFG je bil dve leti njen podpredsednik.

»Zame je to velika čast in hkrati odgovornost, saj gre za hitro rastoči šport, ki potrebuje določene spremembe in prilagoditve. Zavedam se, da nas čaka ogromno dela, hkrati pa sem prepričan, da ima footgolf vse potrebne karakteristike, da nekoč postane olimpijski šport,« je za STA povedal Aleksander Kravanja.

Footgolf, ki se igra z nogometno žogo na golf igrišču s prilagojenimi razdaljami in luknjami, se je začel razvijati pred približno dvajsetimi leti na Nizozemskem. Hitro se je razširil po vsem svetu, tako da zdaj Mednarodna footgolf zveza združuje regionalne zveze iz Evrope, Azije, Afrike, Južne Amerike ter Srednje in Severne Amerike.

Na nedavnem svetovnem prvenstvu v Orlandu je nastopilo prek 1000 igralcev in igralk - razdeljenih v člansko in seniorsko konkurenco - iz 39 držav. Slovenijo je zastopalo 28 igralcev, ki so v ekipni moški konkurenci zasedli 17. mesto.

V Sloveniji se na šestih igriščih s footgolfom ukvarja 130 registriranih igralcev (aktivnih je okoli 1000 footgolfistov), ki imajo v sezoni okoli 50 tekmovanj.

"Footgolf je šport, ki zahteva dobro fizično in psihično kondicijo, primeren pa je tako za moške kot ženske, mlajše ali starejše. V njem so se našli številni nekdanji nogometni zvezdniki. Na svetovni ravni lahko omenim argentinskega reprezentanta Roberta Fabiana Ayalo, ki trenutno zaseda 52. mesto na svetovni footgolf lestvici, v Sloveniji pa na primer Mirnesa Šišića, ki je nogometno kariero začel v Velenju, nato pa je bil med drugimi član Olympiacosa in Crvene zvezde," je dodal Kravanja.

Najboljši slovenski igralec footgolfa na svetovni lestvici je Dejan Novak s Ptuja, ki zaseda 64. mesto, med prvih sto pa je še njegov someščan Uroš Krajnc (89.). Med seniorji (nad 46 let) je Vasja Kovač (Bovec) na 14. mestu.