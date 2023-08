35. Grafični bienale Ljubljana: Kaj uči zgodovina pri vzpostavljanju dialoga

Med 15. septembrom in 14. januarjem 2024 bo v Ljubljani potekal 35. grafični bienale pod naslovom Iz praznine so prišli darovi kozmosa. Umetniško vodstvo so zaupali ganskemu vizualnemu umetniku Ibrahimu Mahami, ta pa je izbral kuratorsko ekipo, ki je povabila gostujoče umetnike za osrednjo razstavo.