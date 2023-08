Bližajo se datumi, ko se bodo začeli boji za lovorike v najmočnejših nogometnih ligah. Številni evropski velikani so na pripravah v ZDA, kjer nogomet doživlja novo revolucijo. V prvi vrsti jo je povzročil prihod Lionela Messija k Miamiju, razprodane pa so tudi številne prijateljske tekme, med katerimi je bilo največ zanimanja za tekmo med Barcelono in Realom, ki so jo pred dobrimi 82 tisoč gledalci v Arlingtonu v Teksasu s 3:0 dobili Katalonci. Prvo večjo lovoriko bodo v najmočnejših ligah v nedeljo osvojili nogometaši Manchestra Cityja ali Arsenala, ki se bodo pomerili v angleškem superpokalu.

Evropski prvaki se kot veliko drugih klubov pripravljajo v Aziji. Manchester City je v Južni Koreji odigral prijateljski dvoboj z Atletico Madridom. Najbolj razveseljiva vest za slovenski nogomet je bila, da se je po poškodbi vratu na zelenice vrnil Jan Oblak. Škofjeločan je branil prvi polčas, v katerem je City na njegov gol streljal štirikrat, pri vseh poskusih pa je bil Oblak zelo zanesljiv. Dvoboj je z 2:1 dobil Atletico, za katerega sta zadela Depay in Carasco, v 85. minuti pa je poraz Angležev ublažil Ruben Dias. Slovenski reprezentančni kapetan si je prislužil najvišjo oceno v svojem moštvu.

Minuli konec tedna so se izkazali še nekateri slovenski igralci. Luka Zahović se je v drugem krogu poljskega prvenstva v dresu Pogona veselil druge zmage. Mariborčan je bil na domačem stadionu tvorec preobrata za zmago z 2:1 proti Widzewu Lodžu. Zahović je v prvi minuti drugega polčasa izenačil na 1:1, v nadaljevanju pa je bil podajalec pri zmagovitem golu svojega moštva, ko je v polno zadel Efhymios Koulouris.

Sijajno je v Švici sezono v dresu Lugana začel tudi Žan Celar. V prvih dveh krogih se je tako proti Stade-Lausanne kot St. Gallnu vpisal med strelce, na zadnji tekmi je v 70. minuti dosegel edini gol. Švicarski mediji poročajo, da naj bi imel Lugano na mizi številne mikavne ponudbe ter da bo Celarja težko obdržal v svoji sredini. Odlično svojo športno pot nadgrajuje tudi Žan Vipotnik. Najboljši igralec minule sezone v slovenski ligi, ko je bil član Maribora, je v dresu Bordeauxa zadel na drugi tekmi zapored. Slovenski reprezentant je v deveti minuti drugega polčasa svoje moštvo popeljal v vodstvo, končni rezultat proti Angersu pa je bil 1:1.