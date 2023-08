Iz res dobro obveščenih in skrivnih virov smo v uredništvu N. N. pridobili zapisnik sestanka. Iz dokumenta je razvidno, da »je bilo s forenzično preiskavo nemudoma ugotovljeno, da hekanje Pahorjevega instagram računa ni delo njegove neposredne konkurentke za naslov naj slovenskega vplivneža Tine Gaber«. Medtem ko obveščevalci zlikovce še iščejo, pa je minister za obrambo želel, da v zapisnik seje vnesejo podatek, da »kljub gnusnemu dejanju, ki ruši mir slovenskega naroda, lik in delo Boruta Pahorja nista kompromitirana, saj so kopije vseh fotografij z njegovega instagrama varno shranjene za zanamce v depojih muzeja v Pivki«.