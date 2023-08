Gorenjska plaža: Ob lepem vremenu na vstop čakajo v vrsti

V tržiškem bazenskem kompleksu Gorenjska plaža letošnji obisk ocenjujejo kot dober. V enakem obdobju lani so sicer našteli malenkost več obiskovalcev, a so s sezono kljub pogostim vremenskim nevšečnostim zadovoljni, pravijo v Komunali Tržič, kjer upravljajo to priljubljeno kopališče.