Mislim svoje mesto: Srne na cesti

Pred leti sem iz devetega nadstropja stanovanjskega bloka vsako jutro lahko opazoval srne, ki so se prišle nahranit na vrt bližnje stanovanjske hiše ob robu mestnega gozda. Srne so na Rožniku in Šišenskem hribu zelo običajen prizor, včasih pa zaidejo celo na zelenice med bloki. Bližine ljudi so že tako vajene, da ob bližnjem srečanju pogosto niti ne zbežijo. In dejansko so na Rožniku, kjer ni lova, za srne bolj neprijetni psi kot ljudje.