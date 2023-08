Skupna občinska uprava: Trebanjci izbrali drugo, cenejšo možnost

Občina Trebnje se je po treh letih odločila, da izstopi iz skupne občinske uprave občin Dolenjske ter se priključi svojim “severnim sosedam”, to je Litiji, Šmartnu pri Litiji, Dolu pri Ljubljani in Šentrupertu. Kot pravijo v Trebnjem, je glavni vzrok v finančnih prihrankih in večji učinkovitosti.