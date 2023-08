Komisija italijanskega senata za kulturo je sredi julija že obravnavala predlog o odvzemu viteškega reda velikega križa, s katerim je Tita leta 1966 odlikoval tedanji italijanski predsednik Giuseppe Saragat.

Za postopkom stoji senator vladnih skrajno desnih Bratov Italije Roberto Menia, znan po tem, da je ostro nasprotoval zaščitnemu zakonu za Slovence v Italiji.

Prvi je podpisan pod predlog, s katerim zahtevajo odvzem omenjenega odlikovanja Titu v fazi priprave predloga zakona o spodbujanju poznavanja tragedije fojb in eksodusa Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije med mladimi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Predlog predvideva možnost odvzema odlikovanj vsem, ki so odgovorni za zločine proti človečnosti, ne glede na to, ali so tako kot Tito že pokojni.

Italijanski desničarji Titov režim krivijo za množične poboje Italijanov v Istri in okolici Trsta med drugo svetovno vojno in tik po njej, kot tudi za eksodus več sto tisoč Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije po vojni.

Menia je ob uvrstitvi predloga na dnevni red senatne komisije izrazil zadovoljstvo, saj da gre za zgodovinsko zahtevo "svojcev žrtev Titovega pokola istrskih, reških in dalmatinskih ezulov". Predlog po njegovih besedah zavezuje vlado, da sproži postopek za odvzem odlikovanja Titu.

Primorski dnevnik ob tem spominja, da je desnica v preteklosti že večkrat zahtevala odvzem odlikovanja Titu, ki je umrl leta 1980.

Po navedbah časnika so vsi njeni poskusi spodleteli iz političnih in proceduralnih razlogov. Zakon iz leta 1951 namreč izrecno določa, da pokojnim odlikovancem ni mogoče preklicati oziroma odvzeti državnega priznanja.

Za to je potreben poseben sklep vlade, ki ga mora z uredbo potrditi predsednik republike, odvzem odlikovanja pa mora nato biti objavljen v uradnem listu. Zakon iz leta 1951 ob tem obvezuje vlado, da mora o preklicu odlikovanja predhodno obvestiti odlikovanca, ki se lahko pritoži. Pokojnik pa tega ne more narediti.

Menia meni, da gre tokrat zares in da bo vlada nekdanjemu jugoslovanskemu predsedniku odvzela odlikovanje. Zaveda se sicer, da bo postopek najbrž dolgotrajen, a meni, da so politični časi dozoreli za takšno odločitev, še navaja Primorski dnevnik.

Medtem hrvaški časnik Jutarnji list poroča, da predlog Menie ne preseneča, saj je po lanskih parlamentarnih volitvah v Italiji napovedal »učinkovito kaznovanje vseh, ki zanikajo fojbe ter da bo od oblasti zahteval revizijo državnega financiranja italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem, kot tudi odvzem odlikovanja Titu.