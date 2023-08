Obdolženi se je današnje obravnave udeležil prek videokonference, saj se, kot je pojasnil, zaradi strahu pred vožnjo s policijskim vozilom ni želel peljati na kranjsko sodišče. V času pripora se zdravi na enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru, kjer želi ostati na nadaljnjem zdravljenju, ki mu, kot je povedal, pomaga.

Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Polone Kukovec je z izrekom varnostnega ukrepa njegovi želji ugodil in pri tem sledil praktično enotnemu predlogu tožilstva in obrambe. Ta se je oprl na izvedeniško mnenje, da obdolženi zaradi psihotičnega doživljanja ni razumel svojega dejanja in ga je v storil v stanju neprištevnosti ter da obstaja velika ponovitvena nevarnost.

Nehal je jemati predpisana zdravila

Obdolženi je pojasnil, da je nekaj dni pred dogodkom nehal jemati predpisana zdravila, saj je menil, da bo tako bolje. Poleg tega je pil tudi alkohol. Povedal je, da so se v družini sicer dobro razumeli, včasih pa ga je mamim partner po njegovem mnenju provociral, med drugim z izrazom na obrazu, ki si ga je razlagal kot škodoželjnega. Napad je pojasnil s tem, da mu je hudič naročil, naj ga zabode, medtem ko so mu angeli govorili, naj nož spusti.

Kot je povedala tožilka Sabina Perko, je 9. maja zvečer v družinskem stanovanju v Kranju obdolženec oškodovanca s kuhinjskim nožem osemkrat zabodel v zgornji del telesa, da bi ga ubil. »Zaradi vbodnih ran je bilo življenje oškodovanega ogroženo in zgolj hitremu ukrepanju policistov ter nadaljnji medicinski pomoči gre pripisati, da je preživel,« je dejala tožilka.

Samo dejanje in dogajanje so skladno opisali oškodovanec, obdolženčeva mama in brat, prav tako pa tudi soseda, ki ju je mama prosila za pomoč. Dogajanje so opisali tudi trije policisti, ki so po klicu mame na številko 112 prišli na kraj dogodka. Obdolženega so aretirali, preiskovalna sodnica pa je zanj odredila pripor, v katerem zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja še naprej, do pravnomočnosti izrečenega varnostnega ukrepa.

Ima slušne halucinacije, ki mu ukazujejo, kaj mora početi

Kot je pojasnil sodni izvedenec za psihiatrijo Branko Brinšek, obdolženi trpi za paranoidno shizofrenijo, ki se je začela že pred polnoletnostjo. Potek bolezni pa je zelo neugoden, saj ima imperativne slušne halucinacije oziroma prisluhe, ki mu ukazujejo, kaj mora početi. Ima blodnje, motnje mišljenja in čustvovanja. Pod vplivom tega je že večkrat prišlo do agresivnih izpadov, ki so zaradi njegovih zoženih socialnih stikov večinoma usmerjeni k družini.

Iz dokumentacije izhaja, da so ti napadi vedno bolj nasilni. Do njih pride ob poslabšanju bolezni, ki je posledica opustitve jemanja zdravil. Sočasno uživanje alkohola stanje še poslabša, je navedel Brinšek in dodal, da je velika verjetnost, da bi tudi v prihodnje prihajalo do takšnih nasilnih ravnanj. Zato je za obdolženega treba izreči varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.

S tem predlogom se je strinjal tudi zagovornik Zdravko Rus, v upanju, da se bo obdolženi pozdravil in lahko normalno zaživel, saj bi se, kot je povedal danes, rad ukvarjal z računalništvom in živel običajno življenje. Sodišče bo razloge, da obdolženi ostane na obveznem psihiatričnem zdravljenju in v varstvu v zdravstvenem zavodu, preverjalo vsakega pol leta.