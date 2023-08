Časnik To Proto Tema pojasnjuje, da želijo oblasti z višanjem kazni predvsem delati na preventivi, bi pa se lahko znesek podvojil za večkratne požigalce. Obenem bi lahko kršitelje prisilili, da plačajo stroške gašenja požarov. Glede na trenutno zakonodajo so za ljudi, ki zanetijo požare, predvidene globe v višini od 300 do 5000 evrov.

V Grčiji skoraj dnevno izbruhne po več deset požarov, ki se lahko zaradi suše hitro širijo. Prejšnji teden je premier Kiriakos Micotakis ocenil, da je večina požarov izbruhnila zaradi ravnanja ljudi.

Veliko požarov sicer res izbruhne zaradi malomarnosti, ko se zažiga zeleni odrez ali pri uporabi žara. Če je požar podtaknjen namerno, pa grozi storilcem tudi zapor. Vendar je treba storilca najprej ujeti. Prejšnji mesec so v povezavi s požari aretirali 21 ljudi, obenem pa je v državi izbruhnilo okoli 1470 požarov, od tega nekateri obsežni. Samo na Rodosu so morali evakuirati 19.000 turistov, skupno pa je zaradi požarov po državi umrlo pet ljudi.