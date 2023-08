Po besedah Veronike Hladnik Zakotnik z Agencije RS za okolje (Arso) je julijsko povprečje padavin v Sloveniji med 120 in 150 litri na kvadratni meter oziroma nekoliko več na območjih gorskih merilnih postaj, tokrat pa je v juliju ponekod padlo več kot 300 oziroma celo do 400 litrov, kar kaže na izjemno namočenost.

Vse podatke z opazovalnih postaj po Sloveniji za mesec julij po njenih pojasnilih še zbirajo, tako da bo končno poročilo pripravljeno v prihodnjih dneh. Iz za zdaj znanih podatkov pa je razvidno, da je bil julij kljub nadpovprečnim padavinam približno povprečno osončen, tudi temperature niso bile nižje od povprečja. Po navedbah Hladnik Zakotnikove tako ne gre za to, da bi bili dnevi oblačni in bi bilo zaradi tega več padavin. Prehodi front so bili namreč pogosto v večernem in nočnem času, padavine pa so ob prehodih front zajele večji del države, je pojasnila razloge za nadpovprečno visoke številke.

Tako je bistveno več padavin, skoraj trikrat toliko kot v 30-letnem povprečju, padlo v Cerknem, Mežici in v Velenju. V Cerknem so julija celo presegli mejo 400 litrov padavin na kvadratni meter, je razvidno iz podatkov, ki jih je Arso objavil na Facebooku.

V Ljubljani v juliju povprečno pade 122 litrov padavin na kvadratni meter, tokratni julij pa jih je padlo 260. Ob tem je bila povprečna temperatura zraka višja od večletnega povprečja, število ur sončnega obsevanja pa enako.