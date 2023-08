Kot so za STA pojasnili na Darsu, sta projekta v končni fazi izdelave, izdelani sta bili tudi poročili o vplivih na okolje. Za avtocestni odsek med Domžalami in Ljubljano je bila dokumentacija zaključena, vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja so tako že posredovali na pristojno ministrstvo, za odsek med Ljubljano in Logatcem v smeri Kopra oziroma od Vrhnike proti Ljubljani pa je dokumentacija v zaključevanju in pregledu, vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja bodo ministrstvu posredovali v tem mesecu.

Z deli, ki se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, bo mogoče začeti po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja. »Če bo šlo vse po načrtih, bi se dela lahko začela v letu 2025,« so navedli v družbi. Kdaj bo soglasje izdano, v Darsu težko napovedujejo, bodo pa letos začeli postopke za pridobitev dodatnih zemljišč. Če bodo postopki potekali brez zapletov, načrtujejo razpis za izvedbo gradbenih del pripraviti v prvi polovici leta 2024.

Celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije

Načrtovani so sicer celovita obnova dotrajane voziščne konstrukcije, preureditev odstavnega pasu v tretji prometni pas širine 3,5 metra ter izvedba odstavnih niš. Posledično bodo lokalno širili nasip cestnega telesa. Pri premostitvenih objektih so predvidene ustrezne razširitve ter obnove poškodovanih delov.

Celostno bodo rekonstruirali vzhodni del priključka Sneberje. Preuredili bodo sistem odvodnjavanja, cestno razsvetljavo, elektro nizko in srednje napetostne napeljave, telekomunikacijske napeljave, kabelsko kanalizacijo, optično kabelsko omrežje, zaščito obstoječih prečkanj vodovoda, fekalno kanalizacijo in plinovod.

Nadgradili bodo spremenljivo prometno informacijsko signalizacijo, sistem klica v sili, vzpostavili sistem za nadzor in vodenje prometa. Prilagodili in dogradili bodo aktivno protihrupno zaščito. Preuredili bodo prometno signalizacijo in opremo s povečanjem stopnje jasnosti vodenja ter povečanjem stopnje prometne varnosti, so nanizali.

Dela bodo trajala več gradbenih sezon

Obseg del, ki jih bo treba izvesti za vzpostavitev tretjega pasu, je izjemno obsežen, poudarjajo na Darsu in dodajajo, da bodo dela morala potekati ob vzpostavitvi zapor in posledično delni omejitvi prometa (promet bo urejen po dveh začasnih zoženih pasovih v eno smer). »Zato je predvidenih več faz izvedbe del, saj želimo v času izvajanja del zagotoviti maksimalno pretočnost prometa,« so navedli.

Kot so poudarili, bo sama dokončna faznost izvajanja del odvisna tudi od pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, kjer je eden izmed kriterijev tudi vpliv na okolje v času gradnje. »Zato časovnica še ni znana, zagotovo pa bodo dela na obeh vpadnicah trajala več gradbenih sezon,« so pojasnili.

V okviru izdelave projektne dokumentacije bo izdelana tudi ocena vrednosti investicije, njena višina pa bo določena po pregledu in končni uskladitvi projektne dokumentacije, so še navedli na Darsu.