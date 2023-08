Nekdanji nadzorniki Marjan Bezjak, Orjano Ban, Boris Bradač, Olga Franca, Metod Mezek, Nebojša Topić, Marko Valentinčič in Bojan Zadel so se na odločitev prvostopenjskega sodišča pritožili, saj so zatrjevali, da so pri tem poslu ravnali skrbno. A višje sodišče je njihove pritožbe zavrnilo.

Uprava Luke Koper je leta 2008 pod vodstvom Roberta Časarja s soglasjem teh nadzornikov za 25,8 milijona evrov kupila 10-odstotni delež v slovaškem logističnem holdingu Trade Trans Invest (TTI). Po razrešitvi te uprave so z izredno revizijo poslovanja ugotovili, da je Luka Koper ta delež bistveno preplačala.

Luka Koper je nato leta 2010 pod upravo, ki jo je vodil Gregor Veselko, proti nekdanji upravi in nadzornikom vložila odškodninsko tožbo in zahtevala, da ji vrnejo 19 milijonov evrov, kolikor naj bi po ocenah Luke znašalo oškodovanje. Sodišče je tožbo razdelilo in najprej odločalo o zahtevku proti nadzornikom.

V Luki so se leta 2021 pod upravo, ko jo je vodil Dimitrij Zadel, s temi nadzorniki v zadevi TTI dogovorili za zunajsodno poravnavo v višini 248.000 evrov. Vendar jim je delničarji na čelu s Slovenskim državnim holdingom na skupščini niso dovolili skleniti.

Prvo- in drugostopenjsko sodišče sta tokrat v tej zadevi odločala ponovno, saj ko je vrhovno sodišče leta 2021 sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

Sojenje Časarju, nekdanjima članoma uprave Marjanu in Aldu Babiču, nekdanjemu izvršnemu direktorju v Luki Koper Milanu Pučku ter večinskemu lastniku podjetja TTI Dietru Kaasu se je medtem na okrožnem sodišču po tem, ko krivde niso priznali, začelo lansko jesen.