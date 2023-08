»Sinoči smo se poslovili od Paula Reubensa, kultnega ameriškega igralca, komika, scenarista in producenta, čigar priljubljeni lik Pee-wee Herman je navdušil generacije otrok in odraslih s svojo pozitivnostjo, muhavostjo in prepričanjem o pomenu prijaznosti,« je zapisano na družbenih omrežjih. In še: »Paul se je dolga leta pogumno in v zasebnosti boril proti raku s svojo značilno vztrajnostjo in duhovitostjo.«

Nasmejal otroke in starše

Na Facebooku pa je objavljen zapis, ki so ga po pisanju francoske tiskovne agencije AFP posmrtno pripisali Reubensu: »Prosim, sprejmite moje opravičilo, ker nisem javno povedal, s čim sem se soočal zadnjih šest let.«

Televizijski voditelj Jimmy Kimmel je po pisanju AFP Reubensa označil za »briljantnega in izvirnega komika, ki je hkrati nasmejal otroke in njihove starše«.

S televizije v kino

Reubens se je rodil leta 1952 v zvezni državi New York. V 70. letih minulega stoletja je v Los Angelesu začel kariero komika. Svoj najslavnejši lik, Pee-weeja Hermana, je predstavil leta 1980 v predstavi The Pee-wee Herman Show. Predstava je bila uspešnica, HBO jo je leta 1981 posnela in prikazala na televiziji.

Leta 1985 je sodeloval z režiserjem Timom Burtonom, ki je njegov lik prenesel na velika platna v filmu Pee-wee's Big Adventure. Serija Pee-wee's Playhouse pa je postala ameriška televizijska senzacija, predvajali so jo v letih 1986-1991.

Nespodobno razkrivanje

Leta 1991 je bila njegova kariera prekinjena, ko so ga aretirali v kinu za odrasle na Floridi zaradi domnevnega nespodobnega razkrivanja. O škandalu se je veliko poročalo, Reubens pa se je za več let umaknil iz javnosti.

Pozneje je odigral manjše vloge v filmih, kot je Snif z Johnnyjem Deppom in Penelope Cruz, ter televizijskih serijah, kot sta 30 Rock in Raztresena Ally.

Lik Pee-weeja Hermana je upodobil tudi v številnih televizijskih nastopih, oživitvi gledališke predstave na Broadwayu in Netflixovem filmu Pee-wee's Big Holiday iz leta 2016, še piše AFP.