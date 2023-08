Medved je na posnetku gledal v množico ljudi v živalskem vrtu v mestu Hangzhou in se pri tem postavil na zadnji taci. Nekaj časa je tako postopal in se obračal, nato pa je znova pristal na vseh štirih.

Nagubana koža

Številni so začeli opozarjati, da medved verjetno ni pravi, pri tem pa opozorili na postavo in to, da je imel nagubano kožo pri nogah. Zaradi tega so posumili, da je verjetno to človek v kostumu.

A video of a "human-like" black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animalpic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

Živalski vrt je v nedeljo hitro zavrnil govorice in zatrdil, da gre za pravega medveda. Zavrnitev očitkov pa so oblikovali v šaljiv zapis v prvi osebi z vidika medvedke Angele.

Angela je medvedka, ne človek

»Vodja živalskega vrta me je včeraj po službi poklical in vprašal, če sem si našla dvonogo zver, ki me je nadomestila,« je zapisala Angela v izjavi. »Nekateri ljudje so mislili, da stojim preveč človeško,« je opozorila in poudarila, da je sončni medved.

Sončni medvedi so domači v jugovzhodni Aziji. Svoje ime so dobili zaradi svetle lise na prsih, ki izstopa v primerjavi z ostalim črnim kožuhom. Gre za eno najmanjših vrst medvedov, je v velikosti psa in sodi med ranljive vrste.