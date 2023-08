Glavne pisarne družbenega omrežja v San Franciscu so prejšnji teden dobile novo zunanjo osvetljavo, saj so na poslopje namestili ogromen svetleč znak X, ki je obenem utripal in ponoči razsvetljeval bližnjo okolico. To pa je zmotilo lokalne prebivalce, ki so se pritožili zaradi svetlobe in varnosti, saj da deluje, kot da se bo znak vsak čas odlomil in padel na tla.

Varnost in svetlobno onesnaževanje

Mestni inšpektorji so po prijavi več pritožb glede strukturne varnosti in svetlobnega onesnaževanja v ponedeljek zjutraj ukazali odstranitev znaka. Kot so ugotovili, ni nihče pridobil dovoljenja za postavitev tovrstnega znaka. Lastnik stavbe, kjer X najema prostore, pa bo moral plačati stroške vseh dovoljenj za namestitev in odstranitev znaka ter preiskave primera.

Je pa podjetje X precej oviralo inšpektorje pri delu, saj so jim večkrat onemogočili dostop do strehe, da bi preverili stanje znaka. Ob tem pa so zatrjevali, da je znak le začasna inštalacija za nek dogodek.

Musk si želi več

Musk je pred malo več kot enim tednom sporočil, da se bo Twitter preimenoval v X. Od takrat so že zamenjali znameniti logo modre ptice z minimalističnim znakom X. Še vedno pa so skoraj povsod vidni znaki Twitterja, med drugim v spletnem naslovu družbenega omrežja. Musk se je za vizualno in vsebinsko prenovo odločil, ker se mu ime Twitter ni več zdel primeren, saj želi preoblikovati celotno podjetje v več kot le omrežje za pošiljanje sporočil.