Prejšnji rekord je bil dosežen leta 1974 z 18 zaporednimi dnevi nad 43 stopinj. Phoenix pa je do ponedeljka postavil tudi nov rekord 16 zaporednih dni, ko se temperature čez noč niso spustile pod 32 stopinj Celzija.

Nacionalna vremenska služba ZDA svari, da bo lahko avgust še hujši, kot je bil julij, ki bo verjetno postal najtoplejši mesec v zgodovini planeta. Vročinski val je ameriški jugozahod od Teksasa do Kalifornije zajel že junija.

Vročini so se pridružili požari v naravi. Po zahodu ZDA trenutno divja 64 velikih požarov v naravi v devetih zveznih državah. Požar v nacionalnem parku Mojave v Kaliforniji je doslej uničil 31.000 hektarjev površin in prestopa mejo z Nevado.

V Kanadi divja tisoč požarov

O požaru poročajo tudi na meji med ZDA in Kanado pri zvezni državi Washington, kjer velja evakuacija za okoli 200 domov. Požar je od sobote uničil 4000 hektarjev površin, od tega v Kanadi 1500.

V ZDA je do konca julija zgorelo 445.000 hektarjev površin. Lani je v enakem obdobju zgorelo 2,3 milijona hektarjev.

So pa medtem razmere bolj zaostrene v Kanadi, kjer divja več kot 1000 požarov. Umrli pa so trije gasilci. Doslej je zgorelo rekordnih več kot 12,5 milijona hektarjev površin. Nazadnje so rekord zabeležili leta 1989, ko je zgorelo 7,3 milijona hektarjev.