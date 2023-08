Trije zamaskirani nepridipravi so včeraj v okolici Vrhnike vstopili v hišo starejšega moškega, ga s silo zadržali in zoper njega uporabili solzivec, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Ukradli so mu denarnico z nekaj gotovine, potem pa zbežali. Moški je bil lažje poškodovan.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in zbirajo obvestila o okoliščinah ropa. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.