Vojaška enota je danes s pomočjo helikopterjev dostavila pakete hrane in oblek potnikom, ki so obtičali na železniški postaji v pekinški četrti Mentougou. Četrti Mentougou in Fangshan sta med najbolj prizadetimi. Zaradi obilnega deževja so ostali trije vlaki ujeti na svojih poteh, ponekod je bil v celoti ustavljen tudi cestni promet. Kitajska televizija CCTV je ob poročanju predvajala posnetke kolone potopljenih avtobusov.

Okoli 150.000 gospodinjstev v četrti Mentougou je ostalo brez tekoče vode, zato so jim oblasti na pomoč poslale cisterne z vodo.

Rdeče opozorilo še vedno velja za Peking in sosednjo provinco Hebei. Meteorologi svarijo predvsem pred hudourniškimi poplavami in plazovi. V Pekingu so v ponedeljek aktivirali rezervoar za nadzor poplav, prvič odkar so ga zgradili leta 1998.

Tajfun oslabel v nevihto

Tajfun Doksuri se je od sredine tedna pomikal od Filipinov proti Kitajski, kjer je v petek s sunki vetra do 175 kilometrov na uro pustošil po južni kitajski provinci Fujian. Minuli konec tedna se je neurje zneslo nad Pekingom in okoliškim območjem. Medtem je tajfun oslabel v nevihto.

Po podatkih kitajskega meteorološkega urada je v Pekingu v 40 urah od sobote zvečer do danes opoldne v povprečju padlo 170,9 milimetra dežja. To je po poročanju AFP skoraj toliko, kot na tem območju znaša povprečna količina padavin v celotnem juliju.