Hrvaška in Ukrajina sta se dogovorili o uporabi hrvaških pristanišč v Jadranskem morju in na Donavi za izvoz ukrajinskega žita, je sporočil ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba po pogovoru s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom v Kijevu. »Zdaj si bomo prizadevali narediti čim bolj učinkovite (transportne) poti do teh pristanišč, da priložnost kar najbolje izkoristimo,« je dejal Kuleba. »Vsak korak za deblokado izvoza, vsaka odprta vrata so resničen in učinkovit prispevek k svetovni prehranski varnosti,« je dodal.

Hrvaška je Ukrajini ponudila uporabo svojih pristanišč in železniških povezav po ruskem odstopu od Črnomorske pobude za žito prejšnji mesec, ki je Ukrajini omogočala izvoz preko njenih pristanišč, kar je zdaj zaradi ruske grožnje postalo preveč tvegano. Rusija je potem tudi izdatno raketirala ukrajinska pristanišča. Uporabo svoje infrastrukture je Kijevu zdaj ponudila tudi Bolgarija, sicer pa se je Ukrajina tudi že prej zanašala na izvoz žita čez Evropsko unijo.

Kuleba je dodal, da sta se z Grlić Radmanom največ pogovarjala o orožju. »Rečem lahko samo, da obstajajo natančni dogovori, ki jih bomo kmalu uresničili,« je rekel, dodal pa še, da je Hrvaška pripravljena sodelovati pri uresničevanju več točk mirovnega načrta Ukrajine, ki se tičejo prehranske in energetske varnosti, »ponovne vzpostavitve spoštovanja ustanovne listine OZN in ozemeljske celovitosti Ukrajine, iskanja pravice za ruske zločine in preprečevanja ekocida«.

Pogovarjali so se tudi o pripravah na mednarodno donatorsko konferenco za razminiranje v Ukrajini, ki bo oktobra v Zagrebu, je poročal Kyiv International.

Iz hrvaške vlade sprva ni bilo komentarja izjav Kulebe. agencije