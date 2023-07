Oboji imajo le strto srce

Belgijec, tetoviran, s čopom na glavi, stripar L'Homme Étoilé, utelešena kontraindikacija za male slovenske dušice, je strokovnjak za paliativno nego, ki dela v Franciji in je s stripom Na življenje! navdušil frankofonsko javnost. Ob lanskem izidu stripa v slovenščini je o zadnjem obdobju življenja, umiranju in pravici človeka, da odloča o svoji usodi, povedal več tehtnega, kot zmorejo predstavniki vseh slovenskih zdravniških organizacij skupaj. Več tehtnega in predvsem več humanega. Med drugim je za Dnevnik pojasnil stisko zdravnikov, o kateri sami nikoli ne govorijo: »Problem medicine je, da si je postavila za cilj ozdravitev, in zato jo ljudje, ki jih ni mogoče ozdraviti, begajo. Pogosto sem opazil, koliko nelagodja občutijo zdravniki od trenutka, ko ne morejo več zdraviti; zapadejo v nekakšno vdanost, v nemoč. Še vedno na žalost obstaja ta ločnica med tistimi, ki zdravijo, in nami, ki človeka spremljamo. Včasih nam ga nočejo prepustiti, ker to občutijo kot poraz, ali pa se ga takoj, ko ne morejo nič več narediti, 'otresejo'.«