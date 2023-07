Slovenija ni za točo iz tovarne

Na spletu so se nedavno pojavile zanimive teorije, da je toča, ki zadnje čase neumorno klesti po Evropi, umetno ustvarjena. Med tovrstnimi zapisi kroži celo dokument, ki »razkriva«, da so v Španiji ogromne podzemne tovarne, kjer da proizvajajo točo iz vrhunskih sestavin. Nekateri »neodvisni strokovnjaki« so celo potrdili, da je po Sloveniji padala prav ta prvovrstna toča iz Španije.