Desnica, ki so ji predvolilne ankete sicer obetale veliko zmago, bo po zadnjih španskih parlamentarnih volitvah težko sestavila vlado. Možno je, da bo socialistična vlada Pedra Sáncheza ostala na oblasti in se bodo njene reforme v prid ženskam ohranile. Na področju boja proti nasilju v družini, pravice do splava pa tudi glede odnosa do transspolnih oseb je Španija ena najnaprednejših držav v Evropi. Že pred Sánchezovo vladavino so španske vlade veliko naredile na socialnem področju. Leta 2005 je na primer tedanja socialistična vlada kot tretja na svetu, takoj za Nizozemsko in Belgijo, dovolila istospolne poroke.

Med pomembnimi novostmi Sánchezove vlade, v kateri je 14 žensk in osem moških, je pravica zaposlenih, da lahko zaradi boleče menstruacije vzamejo plačani bolniški dopust. V nadzornih odborih podjetij pa velja obvezna kvota 40 odstotkov žensk.

Bistveni upad femicida

Sedanja socialistična vlada si zlasti prizadeva zmanjšati nasilje v družini. Če ženska prijavi nasilnega moža policiji, računalniški algoritem preveri, kakšna je možnost, da jo bo mož spet napadel. Pri tem se upošteva 38 kriterijev, ki so jih odobrili znanstveniki in ki niso dostopni javnosti. Če algoritem ugotovi veliko tveganje, policija prevzame zaščito ženske. Po pisanju nemškega tednika Der Spiegel je kar 2800 strokovnjakov pripravljenih odgovarjati na telefonske klice žrtev. Od leta 2007 so v Španiji sicer obravnavali več kot 700.000 primerov nasilja v družini, ko je moški napadel žensko, kar obravnavajo posebna sodišča, ki so zelo stroga. V zadnjih dvajsetih letih se je število primerov, ko je moški ubil partnerico, zmanjšalo s 70 na 50 na leto.

Sánchezova vlada pa je tudi precej liberalizirala področje spremembe spola. Odslej lahko to brez dolgotrajnih postopkov storijo osebe, stare vsaj 16 let. Poleg tega so na voljo brezplačne hormonske tablete.

Španija pa je bila v marsičem pred drugimi evropskimi državami že med drugo republiko v letih 1931–1936. Napredna liberalna vlada druge republike je med drugim uvedla volilno pravico za ženske, a so jo zato konservativci porazili na volitvah novembra 1933, saj so (bile) ženske veliko bolj verne kot moški in pod vplivom Cerkve ter zato bolj konservativne (pri nas so se zato že pred prvo svetovno vojno za žensko volilno pravico zavzemali klerikalci in ne liberalci). V Kataloniji pa so v času druge republike že legalizirali splav. A po zmagi napredne Ljudske fronte na volitvah februarja 1936 je prišlo v Španiji do spodletelega puča, ki se je sprevrgel v državljansko vojno, v kateri je prišlo do izraza nasprotje med napredno miselnostjo velikih mest in konservativnostjo podeželja. Leta 1939 je dokončno zmagal pučistični general Francisco Franco in za štiri desetletja prevzel oblast. V njegovem času so ženske obravnavali kot otroke – brez dovoljenja moža ali očeta niso smele odpreti bančnega računa, potovati v tujino, kupiti avta in opravljati poklica (zato še v 90. letih v Španiji skoraj ni bilo natakaric, v španski letalski družbi Iberia pa ne stevardes).

A pod Francom ženske v mestih niso pozabile svoje emancipacije v času druge republike. In samo 17 dni po diktatorjevi smrti leta 1975 so sklicale feministični kongres. Leta 1977 so bile dovoljene kontracepcijske tablete, leta 1981 ločitev. Šele leta 2010 pa je bil legaliziran splav.

“Glasovi za Vox so glasovi za Franca”

Vse pomembnejši pa je v demokraciji postajal tudi boj proti nasilju v družini. Zlasti je odmevala usoda Ane Orantes (1937–1997), ki je po vsem prestanem nasilju v 40 letih zakona ob ločitvi, o čemer je trinajst dni pred smrtjo pričala na televiziji, zaman zahtevala, da se mož, od katerega se je ločila, izseli iz družinske hiše. 17. decembra 1997 jo je pretepel, zvezal, polil z bencinom in zažgal. Tedanja vlada Ljudske stranke je primer označila za »osamljen«, čeprav je šlo za 59. smrtno žrtev družinskega nasilja tisto leto. Vendar so zatem vse poslanke, tudi iz vrst Ljudske stranke, stopile skupaj in dosegle, da je parlament v naslednjih letih sprejel zakon proti družinskemu nasilju.

Ljudska stranka, ki je vladala v letih 1996–2004 in 2011–2018, večinoma ni razveljavljala naprednih zakonov socialističnih vlad. Vendar je pred zadnjimi volitvami kazalo, da bosta novo vlado sestavili Ljudska stranka ter protifeministična in homofobna skrajno desna stranka Vox, ki bi gotovo zahtevala razveljavitev naprednih socialnih zakonov Sánchezove vlade. Madridski dnevnik El País je tako pred volitvami zapisal: »Glasovi za Vox so glasovi za Franca.« Kot kažejo rezultati volitev, pa so se predvolilne ankete zmotile in socialisti naj bi ostali na oblasti ob podpori levičarske koalicije Sumar ter katalonskih in baskovskih nacionalističnih list.